Espoo vahvistaa asemaansa Suomen startup-keskuksena

Espoon startup-selvitys osoittaa, että alueella on vahva polku tutkimuksesta kaupallistamiseen ja edelleen skaalaamiseen. Taustalla on laaja joukko syväteknologia-, ohjelmisto- ja T&K-intensiivisiä yrityksiä. Kasvua tukevat myös parempi rahoituksen saatavuus sekä suurten yritysten, sijoittajien ja globaalien kumppaneiden läsnäolo. Espoossa onkin verrokkikaupunkeja enemmän startupeja, joiden liikevaihto ylittää 500 000 euroa. Tuloksia verrattiin aiemmin tehtyihin Turun, Tampereen ja Vantaan selvityksiin.

Espoon startup-ekosysteemi on kansainvälisin

Selvitys osoittaa, että Espoon startup-ekosysteemi on vahvasti kansainvälisesti suuntautunut, kilpailukykyinen ja kasvuhakuinen. Espoolaisten alkuvaiheen startup-yritysten yhteisliikevaihto on runsaat 93 miljoonaa euroa, ja näiden yritysten liikevaihto on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2021 vuoteen 2024. Yli 70 prosenttia startupeista hakee nopeaa kansainvälistä kasvua, ja lähes neljännes tähtää alusta lähtien kansainvälisille markkinoille. Kansainvälistyminen suuntautuu erittäin laajasti eri markkinoille.

Kansainvälisyys tulee ilmi myös työskentelykielessä.

”Espoon kansainvälisyys on yksi suurimmista vetovoimatekijöistämme. Meillä on monikulttuurinen startup-yhteisö ja huippuosaajia eri puolilta maailmaa. Tämä näkyy myös arjessa: englanti on pääasiallinen työskentelykieli jopa 71 prosentissa yrityksistä – myös silloin, kun perustajilla on suomalainen tausta. Kansainvälisyys ei ole vain osa Espoon identiteettiä, vaan se aidosti avaa yrityksille ovia globaaleille markkinoille”, toteaa Espoon elinkeinojohtaja Teemu Haapalehto.

Espoossa startupien käyttämä teknologiavalikoima on hyvin laaja ja monipuolinen. Espoo on yksi Suomen johtavista keskuksista tutkimukseen ja tieteeseen perustuvissa teknologioissa, ja kaupungissa on vahva osaamiskeskittymä kvantti-, mikroelektroniikka- ja puolijohdeteknologioissa. Kaksoiskäyttöteknologiat ovat nopeassa nousussa. Samoin kiinnostus puolustus-, avaruus- ja kyberturvateknologioihin kasvaa.

Houkutteleva sijoittumispaikka startupeille

Espoon innovaatioekosysteemi vetää puoleensa myös muualta Suomesta perustamaan yrityksen Espooseen. Tarkastelun kohteena olleista startupeista reilu 30 prosenttia on perustettu alun perin jossain muualla Suomessa. Yli 60 prosenttia on perustettu Espoossa.

”Meillä on strategisena tavoitteena pysyä Suomen innovaatiokeskuksena ja maan tärkeimpänä keskittymänä startup- ja kasvuyrityksille. Haluamme tarjota hyvän kotipesän kasvulle ja saada startupit juurtumaan tänne”, sanoo Haapalehto.

Erilaiset kiihdyttämö- ja hautomo-ohjelmat, kuten vaikkapa Kiuas tai ESA BIC, näyttelevät merkittävää roolia uusien tiimien muodostumisessa ja ideoiden testaamisessa, paljon enemmän kuin verrokkikaupungeissa. Startup-ohjelmien tai yliopistotutkimuksen kautta syntyneet yritykset näyttävät myös kasvavan nopeammin kuin muut startupit.

Tausta: Espoon startup-selvitys

Espoossa on paljon startup-lähtöisiä menestyviä yrityksiä, ja on hyvä huomata, että startup-yritykselle ei ole vakiintunutta määritelmää. Tässä tutkimuksessa keskiössä olivat yritykset, jotka työllistävät 1–49 henkilöä, ovat osakeyhtiöitä ja yksityisessä omistuksessa, kehittävät korkean liiketoimintariskin innovatiivisia tuotteita tai palveluita, hakevat aktiivisesti kansainvälistymistä ja voimakasta kasvua, ovat saaneet riskirahoitusta tai ovat riskirahoittajien kiinnostuksen piirissä sekä ovat iältään 0–10 vuotta.

Tehty selvitys tarjoaa konkreettista tietopohjaa Espoon elinkeinopolitiikan ja yrityspalveluiden kehittämisen tueksi.

Selvityksen toteutti Crazy Town yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

Espoon kaupunki on osa Business Espoo -yrityspalveluverkostoa, joka tukee espoolaisten ja sen lähikuntien yrittäjien ja yritysten elinvoimaa tarjoamalla parhaat, jatkuvasti kehittyvät palvelut yhdessä paikassa: BusinessEspoo.com.