Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 19.12.2025 Suomen talouden näkymistä

12.12.2025 13:41:01 EET | Suomen Pankki | Kutsu

Elpyykö Suomen talous? Miten kauppasota ja maailmantilanteeseen liittyvä epävarmuus vaikuttaa talouskehitykseemme? Mitkä ovat julkisen talouden näkymät?

Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden näkymiä käsittelevää lehdistötilaisuutta perjantaina 19.12.2025 klo 11.00.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi Suomen talouden pitkän aikavälin haasteita ja uudistustarpeita sekä euroalueen rahapolitiikkaa. Ennustepäällikkö Juuso Vanhala esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2025–2028. Lisäksi tilaisuudessa esitellään Suomen Pankin vuosittainen arvio julkisen talouden tilanteesta.

Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään torstaina 18.12.2025 klo 12 tämän linkin kautta:

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt.

Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja kuvallinen henkilötodistus.

Lehdistötilaisuus lähetetään myös suorana verkkolähetyksenä. Ilmoittautuneille toimittajille lähetetään tilaisuuden linkki. Median edustajien on mahdollista esittää kysymyksiä verkkolähetyksen chat-toiminnon kautta. Kysymyksen yhteydessä on oltava nimi ja tiedotusväline, jota toimittaja edustaa.

