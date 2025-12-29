Uudessa Lihavuustutkijat-podcastissa keskustellaan paljon muustakin kuin painosta
Lihavuus, sen hoitomuodot ja aiheeseen liittyvä keskustelukulttuuri ovat olleet viime vuosina vahvasti esillä julkisuudessa. Vaikka kiinnostus on suurta, keskustelu voi helposti painottua kielteisiin näkökulmiin ja väärinkäsityksiin. Tätä haluavat muuttaa tutkijatohtorit Juulia Lautaoja-Kivipelto (Oulun yliopisto) ja Johanna Matilainen (Helsingin yliopisto), jotka lanseeraavat uuden Lihavuustutkijat-podcastin.
Podcastin tavoitteena on tarjota helposti lähestyttävä, tutkimustietoon perustuva ja kaikkia kunnioittavaan puheeseen kannustava alusta lihavuuteen liittyvälle keskustelulle. Tekijät haluavat vähentää aiheeseen liitettyä stigmaa ja tuoda esiin sekä tutkimusta tekevien että lihavuuden kanssa elävien ääniä.
“Haluamme luoda tilan avoimelle ja rakentavalle keskustelulle. Lihavuudesta puhutaan paljon, mutta harvemmin ainakaan somessa faktoihin perustuen tai menemättä henkilökohtaisuuksiin. Tätä keskustelukulttuuria me toivomme pystyvämme muuttamaan. Tervetuloa siis mukaan ja osallistumaan asialliseen ja inhimillisempään keskusteluun lihavuudesta!”, Matilainen ja Lautaoja-Kivipelto toivottavat.
Podcastin kohdeyleisö on laaja: mukaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki, joita kiinnostaa lihavuus ilmiönä, terveyden näkökulmasta tai omakohtaisten kokemusten kautta.
Monipuolinen sisältö ja asiantuntijavieraita
Lihavuustutkijat-podcastissa kuullaan eri alojen tutkijoita, terveydenhuollon ammattilaisia ja muita asiantuntijoita. Jaksoissa avataan tieteellisiä käsitteitä selkokielisesti ja nostetaan esiin myös potilaiden, perheiden ja nuorten kokemuksia lihavuudesta ja siihen liittyvistä aiheista.
Ensimmäisellä kaudella käsitellään muun muassa:
- lihavuuteen liittyvää häpeäleimaa eli stigmaa
- lihavuuden lääke- ja leikkaushoitoja
- syömiseen liittyviä tekijöitä
- lasten ja nuorten terveyttä
- yhteiskunnallisia teemoja, kuten hoitoon pääsyä, verotusta ja palveluiden kehittämistä.
Lihavuustutkijat-podcastin ensimmäinen jakso on jo julkaistu Spotifyssa. Uusia jaksoja ilmestyy kahden viikon välein keskiviikkoisin.
Tutkijatohtori Juulia Lautaoja-Kivipelto, Oulun yliopisto ja tutkijatohtori Johanna Matilainen, Helsingin yliopisto: lihavuustutkijatpodcast@outlook.com
