Linnanmäen muutosneuvottelut ovat päättyneet
Linnanmäellä marraskuussa alkaneet muutosneuvottelut ovat päättyneet. Ympärivuotista henkilökuntaa koskeneiden muutosneuvotteluiden lopputuloksena neljä työtehtävää päättyy, kolme tehtävää osa-aikaistetaan huvikauden ulkopuolella ja ympärivuotinen henkilöstö lomautetaan pääsääntöisesti kahdeksi viikoksi.
-Haluan kiittää Linnanmäen henkilökuntaa rakentavassa hengessä käydyistä muutosneuvotteluista. Neuvotteluiden aikana löysimme monia keinoja investointi- ja avustuskyvykkyyden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo.
Linnanmäen huvipuisto avautuu vappuaattona klo 15. Lomautuksilla ei ole vaikutusta asiakaspalveluun tai huvikauden aikaiseen toimintaan.
Yhteyshenkilöt
Kiti FrimanMarkkinointi- ja viestintäjohtajaPuh:050 453 6588kiti.friman@linnanmaki.fi
Kiti FrimanMarkkinointi- ja viestintäjohtajaPuh:050 453 6588kiti.friman@linnanmaki.fi
