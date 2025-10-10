Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki

Linnanmäen muutosneuvottelut ovat päättyneet

12.12.2025 13:27:47 EET | Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki | Tiedote

Linnanmäellä marraskuussa alkaneet muutosneuvottelut ovat päättyneet. Ympärivuotista henkilökuntaa koskeneiden muutosneuvotteluiden lopputuloksena neljä työtehtävää päättyy, kolme tehtävää osa-aikaistetaan huvikauden ulkopuolella ja ympärivuotinen henkilöstö lomautetaan pääsääntöisesti kahdeksi viikoksi.

-Haluan kiittää Linnanmäen henkilökuntaa rakentavassa hengessä käydyistä muutosneuvotteluista. Neuvotteluiden aikana löysimme monia keinoja investointi- ja avustuskyvykkyyden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo.

Linnanmäen huvipuisto avautuu vappuaattona klo 15. Lomautuksilla ei ole vaikutusta asiakaspalveluun tai huvikauden aikaiseen toimintaan. 

