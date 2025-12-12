Topi Manner Keskuskauppakamarin hallituksen puheenjohtajaksi
Keskuskauppakamarin hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Elisan toimitusjohtaja Topi Manner. Mannerin kausi alkaa 1.1.2026. Varapuheenjohtajiksi valittiin Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme ja Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra.
Manner on toiminut aiemmin Keskuskauppakamarin hallituksen jäsenenä sekä varapuheenjohtajana.
Puheenjohtajakausi on kolmevuotinen. Väistyvä puheenjohtaja, OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio toimi puheenjohtajana täydet kolme vuotta.
Keskuskauppakamarin valtuuskunta valitsi kokouksessaan 12.12.2025 puheenjohtajiston lisäksi hallituksen muut jäsenet. Muut hallitukseen valitut jäsenet vuodelle 2026 ovat:
Toimialajohtaja, Ari Akseli, Kesko Oyj
Johtaja, Nina Arkilahti, Nordea Oyj
Pääjohtaja, Sari Heinonen, LähiTapiola
Toimitusjohtaja, Vesa-Pekka Kangaskorpi, Keskisuomalainen Oyj
Toimitusjohtaja, Katja Keitaanniemi, OP Yrityspankki Oyj
Toimitusjohtaja, Hanna Korvenpää, Kühne + Nagel Ltd
Toimitusjohtaja, Tomi Lantto, Antell-konserni
Toimitusjohtaja, Juhani Lehti, Tampereen Konepajat Oy
Toimitusjohtaja, Siamäk Naghian, Genelec Oy
Hallituksen puheenjohtaja Panu Routila
Toimitusjohtaja Susanna Takkunen, Accenture Oy
Johtaja Tommi Uitto, Nokia Oyj
Yhteyshenkilöt
Pauliina PulkkinenViestintä- ja yhteistyöjohtajaPuh:050 574 5288pauliina.pulkkinen@chamber.fi
