Topi Manner Keskuskauppakamarin hallituksen puheenjohtajaksi

12.12.2025 13:23:47 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote

Keskuskauppakamarin hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Elisan toimitusjohtaja Topi Manner. Mannerin kausi alkaa 1.1.2026. Varapuheenjohtajiksi valittiin Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme ja Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra.

Kuva: Elisa
Manner on toiminut aiemmin Keskuskauppakamarin hallituksen jäsenenä sekä varapuheenjohtajana. 

Puheenjohtajakausi on kolmevuotinen. Väistyvä puheenjohtaja, OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio toimi puheenjohtajana täydet kolme vuotta.  

Keskuskauppakamarin valtuuskunta valitsi kokouksessaan 12.12.2025 puheenjohtajiston lisäksi hallituksen muut jäsenet. Muut hallitukseen valitut jäsenet vuodelle 2026 ovat: 

Toimialajohtaja, Ari Akseli, Kesko Oyj  

Johtaja, Nina Arkilahti, Nordea Oyj   

Pääjohtaja, Sari Heinonen, LähiTapiola   

Toimitusjohtaja, Vesa-Pekka Kangaskorpi, Keskisuomalainen Oyj  

Toimitusjohtaja, Katja Keitaanniemi, OP Yrityspankki Oyj  

Toimitusjohtaja, Hanna Korvenpää, Kühne + Nagel Ltd  

Toimitusjohtaja, Tomi Lantto, Antell-konserni  

Toimitusjohtaja, Juhani Lehti, Tampereen Konepajat Oy  

Toimitusjohtaja, Siamäk Naghian, Genelec Oy  

Hallituksen puheenjohtaja Panu Routila  

Toimitusjohtaja Susanna Takkunen, Accenture Oy  

Johtaja Tommi Uitto, Nokia Oyj 

