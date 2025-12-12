Suuren valiokunnan sd-edustajat: Suomen MFF-kanta korostaa turvallisuutta luopumatta ilmastotavoitteista
– EU:n seuraavan monivuotisen rahoituskehyskauden keskeisinä tavoitteina tulee olla talouskasvun ja työllisyyden vauhdittaminen, eurooppalaisen kilpailukyvyn kohentaminen ja turvallisuudestamme huolehtiminen, toteavat suuren valiokunnan sd-edustajat.
– Muuttuneesta turvallisuustilanteesta johtuen EU:n itärajavaltioita on tuettava erillisellä EU-tukivälineellä.
SDP:n kansanedustajat suuressa valiokunnassa tukevat valiokunnassa saavutettua laajaa kompromissia eduskunnan kannaksi neuvotteluihin EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 2028–34, vaikka esittämämme tarkentavat ponsiesitykset eivät tulleet hyväksytyksi.
– Saimme yhteistyössä suuren kuvan meillekin sopivaksi, sd-kansanedustajat toteavat.
SDP:n kansanedustajien mukaan EU:n rahoituskehyksen tulee tukea kasvua ja kilpailukykyä koko Euroopassa. Tämä on tärkeää erityisesti vientiriippuvaiselle Suomelle. Samaan aikaan on huolehdittava ilmastotavoitteesta ja sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisesta työelämän ja sosiaalisten oikeuksien edistämiseksi unionissa. Tuemme komission pohjaa tähän esitetystä vähintään 14 prosentin osuuden osoittamisesta kansallisissa kirjekuorissa.
SDP:n kansanedustajat pitävät tärkeänä valiokunnan lausunnossa sitoutumista ilmastonmuutoksen hillintään, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastokestävyyteen sekä ympäristöön kohdentuvien toimien rahoituksesta. Rahoituskehysesitykseen sisältyy yleinen 35 % ilmasto- ja ympäristötavoite.
Euroopan muuttuneen turvallisuusympäristön vuoksi on turvallisuutta ja puolustusta vahvistettava ripeästi. Tarvitaan välittömiä investointeja, joilla vahvistetaan unionin puolustusteollisuutta sekä puolustusalan tutkimusta ja kehitystä että sotilaallista liikkuvuutta.
– EU-rahoituksen ohella on nopeasti kehitettävä toimivia puolustuksen sisämarkkinoita. Suomen tulee edistää EU-tasolla ratkaisuja, joilla voidaan rakentaa aidosti kilpailukykyiset puolustuksen sisämarkkinat, demarikansanedustajat korostavat.
SDP:n kansanedustajat pitävät myös tärkeänä, että Suomi nostaa osaksi jatkoneuvotteluja erillisen EU-tukivälineen, jolla voidaan tukea EU:n itärajavaltioita erilaisiin turvallisuusuhkiin varautumisessa ja vastaamaan taloudellisiin seurauksiin johtuen Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan. Rajamaille pitäisi olla oma ohjelma. Suomi on rajavaltio ja itäraja on paitsi EU:n ulkoraja, myös NATOn pisin maaraja Venäjän kanssa (1 344 km).
SDP:n edustajat näkevät valiokunnan enemmistön tavoin, että Suomen tavoitteena tulee olla Suomen maksuosuuden kohtuullinen taso. EU:n rahoituskehyksen uusien prioriteettien rahoittamisen vuoksi on budjetin tulopuolta uudistettava. Tämä tarkoittaa, että EU:n omien varojen järjestelmää on kehitettävä paikkaamaan turvallisuustilanteestakin johtuvaa menotarvetta.
– Suuren valiokunnan lausunnon lisäksi toivomme komission ehdottaman CORE-maksun eli niin sanotun suuryritysveron etenemistä neuvotteluissa, sd-kansanedustajat huomioivat.
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaKansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Miapetra Kumpula-NatriKansanedustajaPuh:0505113004
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
Jani KokkoKansanedustajaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:09 432 3172jani.kokko@eduskunta.fi
Matias MäkynenKansanedustaja - riksdagsledamotPuh:040 509 4409
Kimmo KiljunenKansanedustajaPuh:050 511 3088
