Suuren valiokunnan sd-edustajat: Suomen MFF-kanta korostaa turvallisuutta luopumatta ilmastotavoitteista

SDP:n Lauri Lyly: Potkulaki on askel kohti tuntematonta 11.12.2025 14:45:00 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly arvostelee voimakkaasti hallituksen potkulakia, joka heikentää työntekijöiden irtisanomissuojaa ja luo lisää epävarmuutta työelämään. Sillä ei ole positiivisia vaikutuksia työllisyyteen tai julkiseen talouteen. Esitys ei myöskään selkeytä tilannetta vaan se lisää riitoja ja heikentää työmarkkinoiden tasa-arvoa, ja siksi laki on hylättävä, sanoo Lyly.