SDP:n MEP Maria Guzenina: “On tärkeää ymmärtää, mitä iänvarmennusteknologiat käytännössä tarkoittavat”
Alaikäisten suojelemiseen netissä liittyvä iänvarmennus on iso kysymys tällä hetkellä Euroopassa. Tänään julkaistu europarlamentaarikko Maria Guzeninan tilaama selvitys Age Verification in the Digital Single Market: Tech-Neutral Options for Safety, Privacy, and Innovation käsittelee iänvarmentamisen eri vaihtoehtoja.
“Oli ratkaisu tulevaisuudessa mikä tahansa, kaiken keskiössä on oltava alkuperäinen tarkoitus, eli lasten ja nuorten suojeleminen netissä”, sanoo Maria Guzenina.
Iänvarmentaminen on Euroopan parlamentin tämän kauden päätettäviä kysymyksiä. Ensimmäinen askel parlamentin kannan muodostamiseksi tapahtui 25. marraskuuta, kun se äänesti (äänin 483-92) yleisistunnossa valiokunnan oma-aloitemietinnön pohjalta alaikäisten suojelusta verkossa. Mietinnössä ehdotetaan muun muassa sitovia ikärajoja tietyille verkkopalveluille.
Guzenina korostaa, että keskustelun ikärajavalvonnasta tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Nyt julkaistu selvitys tarjoaa tutkimukseen perustuvan pohjan päätöksenteolle tilanteessa, jossa jäsenmaat ovat valmistelemassa omia kansallisia mallejaan iänvarmennukseen, ja markkinat kehittyvät nopeasti.
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäsen Maria Guzenina toteaa: “On tärkeää, että keskustelua iänvarmentamisesta käydään avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Miten iänvarmentaminen toimisi ja mitä riskejä se sisältää. Niin kansalaisille kuin päättäjillekin pitää olla selvää, mitä tehdään ja miksi.”
EU ei saa lukkiutua ennenaikaisesti yhteen teknologiaan. Raportin mukaan “yksikään iänvarmennusteknologia ei nykyisellään ratkaise kaikkia käyttötapauksia, vaan jokaisella menetelmällä on omat vahvuutensa ja rajoituksensa.” Esimerkiksi itse ilmoitettava ikä on helppo kiertää, henkilöllisyystodistuksiin perustuvat menetelmät ovat raskaita ja keräävät arkaluonteisia tietoja, käyttäjäprofiilin ikätiedot eivät takaa, että laitteen käyttäjä vastaa sen omistajaa, ja biometrisiin menetelmiin liittyy edelleen tarkkuushaasteita. Siksi raportti korostaa monikerroksista ja riskiperusteista lähestymistapaa, jossa eri teknologiat voivat täydentää toisiaan.
Selvityksen mukaan EU:n on varmistettava, että ratkaisut ovat yksityisyyttä suojaavia ja avoimiin standardeihin perustuvia. Kuten raportissa todetaan, “vahva iänvarmennus ei saa tarkoittaa tarpeetonta henkilötietojen keräämistä, ja teknologioiden tulee voida kehittyä ilman ennenaikaista sääntelyyn lukkiutumista.” Myös keskittämistä on vältettävä: “EU:n ei tule nojata malleihin, jotka tekevät laitevalmistajista tai sovelluskaupoista iän todentamisen portinvartijoita.”
