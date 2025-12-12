Kutsu: Euroopan puolustusala - tiedotustilaisuus MEP Pekka Toverin ja MEP Anna-Maja Henrikssonin kanssa 16.12.
Mepit Pekka Toveri (EPP/kok.) ja Anna-Maja Henriksson (RE/rkp) toimivat Euroopan parlamentin pääneuvottelijoina EU:n puolustusalan yksinkertaistamispakettia koskevassa lainsäädäntöhankkeessa. Paketin lakiehdotusten tavoitteena on helpottaa puolustushankintoja, nopeuttaa puolustustuotteiden liikkumista sisämarkkinoilla sekä edistää uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Tästä lainsäädäntökokonaisuudesta äänestetään ensi maanantaina Euroopan parlamentin turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan yhteisessä kokouksessa.
Tervetuloa etäyhteyksin Euroopan parlamentin täysistuntoviikolla Strasbourgissa järjestettävään tiedotustilaisuuteen, jossa pääneuvottelijat kertovat tuoreimmat uutiset valiokunnan äänestyksestä, seuraavista askeleista ja odotuksistaan EU:n puolustusalan sääntelystä vuonna 2026.
Aika: tiistai 16.12. klo 14.30-15.00 (Suomen aikaa)
Paikka: kokoushuone CHURCHILL M04016 (STR) sekä etäyhteyksin (etäyhteyslinkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille)
Pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu maanantaihin 15.12. klo 14 mennessä. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja:
Oscar Byman, MEP Anna-Maja Henrikssonin toimisto, puh: 044 3421495, oscar.byman@europarl.europa.eu
Neea Puro, MEP Pekka Toverin toimisto, puh: +32 2 2847837, neea.puro@europarl.europa.eu
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
KUTSU seuraamaan mediaseminaaria Euroopan parlamentin Saharov-palkinnosta etäyhteyksin 16.12.12.12.2025 14:16:56 EET | Tiedote
Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola jakaa vuoden 2025 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon Andrzej Patšobutille Valko-Venäjältä ja Mzia Amaglobelille Georgiasta tiistaina 16.12. Nämä kaksi toimittajaa ovat vangittuina kotimaissaan, joten heitä edustavat tilaisuudessa muut henkilöt. Tervetuloa seuraamaan palkintoseremoniaa etäyhteyksin!
Europaparlamentet: Översikt av plenarsammanträdet 15–18 december i Strasbourg12.12.2025 10:52:47 EET | Pressmeddelande
Andrzej Poczobut och Mzia Amaglobeli tilldelas Sacharovpriset 2025 På tisdag klockan 12.00 delar talman Roberta Metsola ut 2025 års Sacharovpris för tankefrihet till Andrzej Poczobut från Belarus och Mzia Amaglobeli från Georgien. Parlamentets prioriteringar inför EU-toppmötet i december På onsdag morgon redogör ledamöterna för sina förväntningar inför EU-toppmötet den 18–19 december. I debatten deltar också företrädare för kommissionen och det danska rådsordförandeskapet. EU fasar ut importen av rysk gas På onsdag väntas Europaparlamentet godkänna en ny lag som förbjuder import av rysk naturgas till EU. Syftet är att förhindra Ryssland från att använda EU:s energisäkerhet som ett vapen. Förenklade regler för hållbarhet och tillbörlig aktsamhet På tisdag väntas Europaparlamentet anta en överenskommelse med EU:s regeringar om att förenkla kraven på hållbarhetsrapportering och tillbörlig aktsamhet för företag. Ökat EU-stöd för försvarsinvesteringar Parlamentet väntas godkänna åtgärder fö
Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 15.–18.12.2025: istuntokatsaus12.12.2025 10:52:47 EET | Tiedote
Euroopan parlamentin vuoden viimeisessä täysistunnossa 15.–18. joulukuuta jaetaan vuoden 2025 mielipiteenvapauden Saharov-palkinto. Parlamentti myös äänestää venäläisen maakaasun tuontikiellosta, yritysvastuulainsäädännön yksinkertaistamisesta, metsäkatoasetuksen lykkäämisestä ja yksinkertaistamisesta sekä puolustusinvestointien lisäämisestä. Lisäksi mepit keskustelevat muun muassa painopisteistään joulukuun EU-huippukokoukseen.
Europaparlamentets valkampanj får pris för innovation11.12.2025 13:47:37 EET | Pressmeddelande
Europaparlamentets kommunikationskampanj inför EU-valet 2024 har fått en rad stora priser från den kreativa industrin.
Euroopan parlamentin vaalikampanja palkittiin luovuudesta11.12.2025 13:47:37 EET | Tiedote
Euroopan parlamentin viestintäkampanja ennen vuoden 2024 EU-vaaleja on saanut useita merkittäviä luovan alan palkintoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme