Kutsu: Euroopan puolustusala - tiedotustilaisuus MEP Pekka Toverin ja MEP Anna-Maja Henrikssonin kanssa 16.12.

Mepit Pekka Toveri (EPP/kok.) ja Anna-Maja Henriksson (RE/rkp) toimivat Euroopan parlamentin pääneuvottelijoina EU:n puolustusalan yksinkertaistamispakettia koskevassa lainsäädäntöhankkeessa. Paketin lakiehdotusten tavoitteena on helpottaa puolustushankintoja, nopeuttaa puolustustuotteiden liikkumista sisämarkkinoilla sekä edistää uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Tästä lainsäädäntökokonaisuudesta äänestetään ensi maanantaina Euroopan parlamentin turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan yhteisessä kokouksessa.