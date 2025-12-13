SDP:n Suhonen ihmettelee hallituksen kanttia – hallituksen kontti on täynnä lisää ruoskia!

SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen Savo-Karjalan vaalipiiristä tyrmää Suomen hallituksen ajatuksenjuoksun ja logiikan.

– Ei tainnut Suomen kansa arvata vaaliuurnilla keväällä 2023, mitä oli tulossa. Kesällä -23 syntyi hallitusohjelma ja Orpon–Purran hallitus, jonka ohjelma lupasi hyvää tulevaisuutta.

Luvussa neljä ”Hyvinvointi syntyy työstä” oli vielä tulevaisuuteen uskova ja järjellinen otsikko. Jatkokirjaus ”Talouskasvua ja kilpailukykyä tukevat työmarkkinauudistukset” enteili myrskyä ja tummia pilviä suomalaisen työelämän ylle. Silloin jo moni meistä ymmärsi, miten tässä käy, johdattelee eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen.