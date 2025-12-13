SDP:n Suhonen ihmettelee hallituksen kanttia – hallituksen kontti on täynnä lisää ruoskia!
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen Savo-Karjalan vaalipiiristä tyrmää Suomen hallituksen ajatuksenjuoksun ja logiikan.
– Ei tainnut Suomen kansa arvata vaaliuurnilla keväällä 2023, mitä oli tulossa. Kesällä -23 syntyi hallitusohjelma ja Orpon–Purran hallitus, jonka ohjelma lupasi hyvää tulevaisuutta.
Luvussa neljä ”Hyvinvointi syntyy työstä” oli vielä tulevaisuuteen uskova ja järjellinen otsikko. Jatkokirjaus ”Talouskasvua ja kilpailukykyä tukevat työmarkkinauudistukset” enteili myrskyä ja tummia pilviä suomalaisen työelämän ylle. Silloin jo moni meistä ymmärsi, miten tässä käy, johdattelee eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen.
– Ja nyt jouluna 2025 antaa Orpon–Purran hallitus Suomen kansalle yhden sen viimeisimmistä lahjoista, joilla toteutetaan näitä karseiksi osoittautuneita hallitusohjelman kirjauksia. Ensi viikolla päätetään työntekijän irtisanomisen helpottamisesta. Seuraavaksi hallitus antaa eduskunnalle esityksen, jolla määräaikainen työsopimus on mahdollista tehdä vuodeksi ilman erityistä perustetta, lomautusilmoitusaikaa lyhennetään seitsemään päivään ja takaisinottovelvollisuus poistetaan alle 50 työntekijää työllistäviltä yrityksiltä ja yhteisöiltä, lataa teollisuudessa aiemmin työskennellyt Suhonen.
– Tämä on painajaismaista. Ja pahemmaksi vain menee. Perussuomalaisten johtama valtiovarainministeriö on alisuoriutunut tehtävästään – lähes 18 miljardia lisää velkaa.
Köyhimmistä köyhimmiltä leikataan, työsuhdeturvaa ja työttömyysturvaa on raunioitettu, duunarit pelkäävät Orpon–Purran hallituksen politiikan vaikutuksia. Voiko hallitus enää pahemmin epäonnistua tehtävässään? kysyy Suhonen.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
