VAMKissa juhlittiin syksyllä valmistuneita – YAMK-tutkinnon suorittaneita tuplasti edellisvuotta enemmän

Syksyllä valmistuneista 235 suoritti AMK-tutkinnon ja heistä 115 valmistui insinööriksi, 114 tradenomiksi, 45 sairaanhoitajaksi, 2 terveydenhoitajaksi ja 37 sosionomiksi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä tuplaantui viime vuodesta ja syksyn 2026 aikana maisterin tutkintoa vastaavan YAMK-tutkinnon suorittaneita oli 313 henkilöä. Kaikista valmistuneista reilut 30 % oli lukukausimaksun maksaneita kansainvälisiä osaajia.

”Olemme tehneet systemaattista työtä sujuvoittamaan erityisesti YAMK-opiskelijoiden opintopolkua ja olen iloinen, että työmme jäljet näkyvät valmistuneiden määrässä. Myös koko vuoden valmistuneiden määrä, 855, oli ennätyskorkea”, toteaa Vaasan ammattikorkeakoulun koulutusvararehtori Sanna Valliaro ja onnittelee kaikkia valmistuneita.

”Onnea kaikille opintonsa päättäneille ja menestystä tulevaan. Meillä Vaasassa on hyvät puitteet työllistymiselle ja ilahduttavasti 86,5 % VAMKin alumneista työllistyykin vuoden sisällä valmistumisestaan”, toteaa Valliaro.

Aktiivinen verkostoituminen tukee työnhakua

Kansainvälisen kaupan tradenomiksi valmistunut Khin Phyu Cyn Kyi eli Khin suunnittelee jäävänsä Vaasaan valmistumisen jälkeen. Myanmarista kotoisin oleva Khin kuvailee opiskelukokemustaan Vaasan ammattikorkeakoulussa upeaksi. Tutkittuaan tarkasti eri vaihtoehtoja, hän valitsi Suomen opiskelupaikaksi turvallisuuden ja kohtuuhintaisten lukukausimaksujen takia.

Khin on työskennellyt yhdessä Vaasan energiaklusterin yrityksistä opintoihin kuuluvasta harjoittelusta lähtien. Työpaikan löytäminen ei ole aina helppoa, varsinkaan kansainvälisille opiskelijoille ja Khin painottaakin oman aktiivisuuden ja verkostojen luomisen merkitystä harjoittelupaikan etsinnässä tai työpaikan haussa valmistumisen jälkeen.

”Uskon, että aktiivinen osallistuminen erilaisiin opiskelijoille suunnattuihin ohjelmiin, kuten Energy Academyn mentorointiohjelmaan ja Vaasa International Talents -ohjelmaan, sekä halu kehittää osaamistani jatkuvasti auttoivat minua saamaan työpaikan hakiessani harjoittelupaikkaa. Harjoittelun jälkeen jatkoin työskentelyä yrityksessä osa-aikaisesti”, Khin toteaa.

Energy Academyn ja Vaasa International Talents-ohjelman kautta Vaasan korkeakouluopiskelijat pääsevät verkostoitumaan seudun yritysten kanssa ja saavat apua valmistautumisessa työelämään.

”Neuvoni muille opiskelijoille on olla mahdollisimman aktiivinen ja osallistua erilaisiin opiskelijaverkostoihin, -järjestöihin ja ohjelmiin suhteiden ja verkostojen luomiseksi. Tämä auttaa myös saamaan mahdollisimman paljon irti opiskeluajasta”, Khin sanoo.

Opiskelut Vaasan ammattikorkeakoulussa Khin koki mielenkiintoisina, ja ne auttoivat häntä kasvamaan ihmisenä.

”Ryhmämme oli tosi monimuotoinen ja oli hienoa saada opiskella monikulttuurisessa ympäristössä. Opettajat olivat kannustavia ja ymmärtäväisiä, mutta samalla varmistivat, että luennot olivat laadukkaita. Erityisesti minulle jäi mieleen se, miten onnekas olen, että pääsin työskentelemään osa-aikaisesti oman alan tehtävissä opintojen loppuvaiheessa ja kasvattamaan ammatillista osaamistani”, Khin iloitsee.