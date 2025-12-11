SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Perussuomalaiset yrittää peitellä linjanmuutostaan rasismikohuilla
Perussuomalaiset on lyhyessä ajassa hyväksymässä kaksi aiemmin vastustamaansa työntekijöiden oikeuksien heikennystä ja tekee nyt sen, mitä puolue tekee parhaiten: lietsoo uutta rasismikohua kääntääkseen huomion pois omista ikävistä päätöksistään, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
– Torstain täysistunnossa vain kolme perussuomalaisten edustajaa uskaltautui puolustamaan hallituksen esitystä potkulaista, mutta silmienvenyttelykuvien julkaisuun kyllä on aikaa ja kiinnostusta. Tämä on suoraan puolueen käsikirjasta. Ei ole sattumaa, että perussuomalaiset tarttuvat kaksin käsin mahdollisuuteen synnyttää uusi rasismikohu samalla viikolla, kun hallitus on viemässä läpi työntekijöiden aseman heikennyksiä, jotka tekevät surullisen näkyväksi puolueen takinkäännön, Malm toteaa.
Vuonna 2018 perussuomalaiset äänestivät irtisanomisen helpottamista vastaan, mutta ovat nyt hyväksymässä vielä rajummat heikennykset irtisanomissuojaan. Samoin kesällä Riikka Purra kertoi, ettei perussuomalaiset hyväksy perusteettomien määräaikaisuuksien mahdollistamista, mutta nyt puolue on kuittaamassa asian eduskunnassa.
– Erikoista on, että perussuomalaiset ovat hyväksymässä nämä heikennykset, vaikka niille ei pystytä hallituksen omissakaan lakiesityksissä osoittamaan selkeitä työllisyysvaikutuksia. Vuonna 2018 irtisanomissuojan heikentämisen epäselvät työllisyysvaikutukset riittivät puolueelle syyksi vastustaa lakiesitystä. Työllisyysvaikutukset ovat edelleen samat, joten muutos on tapahtunut perussuomalaisten halussa puolustaa tavallista työntekijää, Malm toteaa.
Malm uskoo, että kokoomuksessakin on yllätytty siitä, miten helposti perussuomalaiset ovat hyväksyneet kaikki hallitusohjelmassa sovitut heikennykset työntekijöiden oikeuksiin, työsuhdeturvaan ja sosiaaliturvaan.
– Perussuomalaiset eivät ole vain kuitanneet näitä päätöksiä, vaan ovat lisäksi täysin oma-aloitteisesti edistäneet kokoomuksen tavoitteita lähtemällä ammattiliittojen vastaiselle ristiretkelle mustamaalaamaan työntekijöiden etujen puolustajia. Kokoomuksessa hykerrellään varmasti päivittäin, miten hyvä tuuri puolueella kävi hallituskumppanin kanssa, Malm arvioi.
– Perussuomalaiset kokoontuvat tänä viikonloppuna puoluevaltuuston kokoukseen. Odotan mielenkiinnolla, joutuuko puheenjohtaja Purra perustelemaan omilleen puolueen tekemää täyskäännöstä duunarien oikeuksien romuttajaksi, vai onko linjanmuutoksella koko puolueen tuki, Malm sanoo.
