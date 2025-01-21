Halva

Halva jälleen maailman paras lakritsin valmistaja – kotimaisen herkun vienti vetää

16.12.2025 06:15:00 EET | Halva | Tiedote

Jälleen ostetaan, maailman parasta lakritsaa. Perheyhtiö Halva on valittu toistamiseen maailman parhaaksi lakritsin valmistajaksi. Suomalaisten suosikkiherkun suosio kasvaa myös ulkomailla, ja makeisvalmistaja lisää tuotantokapasiteettiaan Helsingin Pitäjänmäellä.

Jean Karavokyros istuu pöydän ääressä, edessään makeispusseja.
”Perheyrityksemme 95-vuotisjuhlavuoden kynnyksellä valinta maailman parhaaksi lakritsin valmistajaksi tuntuu erityisen arvokkaalta”, sanoo Halvan toimitusjohtajan Jean Karavokyros. Kuva: Halva / Teemu Kuusimurto

Makeisvalmistaja Halva palkittiin brittiläisen lifestylelehden LUXlifen Food & Drink Awards -kilpailussa kategoriassa Best Liquorice Manufacturer 2025. LUXlife nostaa vuosittain esiin ruoka- ja juoma-alan kansainvälisiä toimijoita. Yrityksiä arvioidaan laajasti muun muassa asiakaspalautteen, suositusten, innovatiivisuuden, liiketoiminnan kehityksen ja hyvän maineen perusteella.

– Lakritsi on ollut tärkeimpiä tuotteitamme yli 70 vuoden ajan. Olemme kehittäneet makeistemme reseptejä, makua ja valmistusta jo kolmen sukupolven ajan. Perheyrityksemme 95-vuotisjuhlavuoden kynnyksellä valinta maailman parhaaksi lakritsin valmistajaksi tuntuu erityisen arvokkaalta ja lisää uskottavuuttamme kansainvälisillä markkinoilla, Halvan toimitusjohtaja Jean Karavokyros sanoo.

Halva tunnetaan erityisesti lakritsistaan ja salmiakistaan, kuten Wanhan ajan lakusta, Vanhat Autot -makeisista ja King Kong -karkeista. Yhtiön tuotteita myydään noin 20 maassa, ja lakritsin tuotannosta noin 40 prosenttia menee vientiin. Suomen jälkeen Halvalla on eniten myyntiä Pohjoismaissa, ja nopeimmin kysyntä kasvaa Yhdysvalloissa.

– Pohjoismaiset makeiset ovat nosteessa Yhdysvalloissa. Suomessa perinteinen musta laku on ylivoimainen suosikki, mutta monilla vientimarkkinoilla värilakut ovat valtavirtaa.

Laku on suomalaisten kestosuosikki

Halvan lakritsi syntyy Helsingissä Pitäjänmäen tehtaalla, jossa sitä on valmistettu 1950-luvulta lähtien. Maailman parhaaksi valittu herkku valmistetaan perinteisin menetelmin: sitä keitetään usean tunnin ajan, mikä antaa makeisille niiden tunnusomaisen maun, rakenteen ja voimakkaan aromin.

– Suomalaisilla on paljon makeisiimme liittyviä muistoja ja tarinoita eri vuosikymmeniltä. Meiltä toivotaankin usein lapsuudesta tuttuja tuotteita, ja olemme palauttaneet valikoimaan klassikoita, kuten Lakunapin. Samalla kehitämme jatkuvasti uusia makuja ja tuotteita, joita testaamme usein myös tehtaanmyymälöissämme. Uskomme vahvasti lakritsin suosioon myös tulevaisuudessa.

Kasvua ja investointeja kotimaiseen tuotantoon

Halva on panostanut viime vuosina tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Pitäjänmäen tehtaallaan. Seuraavaksi yritys uudistaa lakritsinvalmistukseen käytettäviä tuotantolinjojaan.

– Haluamme varmistaa riittävän kapasiteetin erityisesti vientiä varten ja jatkaa pitkäjänteistä työtä herkullisten makujen luomiseksi. Meille on tärkeää pysyä suomalaisena perheyrityksenä ja työllistää Suomessa. Tämä tunnustus vahvistaa uskoamme siihen, että suuntamme on oikea, toimitusjohtaja Jean Karavokyros sanoo.

lakritsisalmiakkimakeisethalvaperheyritys

Lakritsia ja Wanhan ajan laku -pussi
Lakurasioita
LUXlife-logo
Halva voitti LUXlife -lehden Food & Drink Awards 2025 -kilpailun kategorian Best Liquorice Manufacturer 2025.
Oy Halva Ab on kotimainen, vuonna 1931 perustettu perheyritys. Halva on tunnettu erityisesti lakritsi- ja salmiakkimakeisista, joista noin 40 prosenttia menee vientiin. Makeiset valmistetaan ja pakataan Helsingin Pitäjänmäellä. Halvan liikevaihto oli 15 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja yritys työllisti noin 85 henkilöä. Yritystä luotsaa nykyään perheen kolmas sukupolvi.

https://halva.fi/

