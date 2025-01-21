Halva jälleen maailman paras lakritsin valmistaja – kotimaisen herkun vienti vetää
Jälleen ostetaan, maailman parasta lakritsaa. Perheyhtiö Halva on valittu toistamiseen maailman parhaaksi lakritsin valmistajaksi. Suomalaisten suosikkiherkun suosio kasvaa myös ulkomailla, ja makeisvalmistaja lisää tuotantokapasiteettiaan Helsingin Pitäjänmäellä.
Makeisvalmistaja Halva palkittiin brittiläisen lifestylelehden LUXlifen Food & Drink Awards -kilpailussa kategoriassa Best Liquorice Manufacturer 2025. LUXlife nostaa vuosittain esiin ruoka- ja juoma-alan kansainvälisiä toimijoita. Yrityksiä arvioidaan laajasti muun muassa asiakaspalautteen, suositusten, innovatiivisuuden, liiketoiminnan kehityksen ja hyvän maineen perusteella.
– Lakritsi on ollut tärkeimpiä tuotteitamme yli 70 vuoden ajan. Olemme kehittäneet makeistemme reseptejä, makua ja valmistusta jo kolmen sukupolven ajan. Perheyrityksemme 95-vuotisjuhlavuoden kynnyksellä valinta maailman parhaaksi lakritsin valmistajaksi tuntuu erityisen arvokkaalta ja lisää uskottavuuttamme kansainvälisillä markkinoilla, Halvan toimitusjohtaja Jean Karavokyros sanoo.
Halva tunnetaan erityisesti lakritsistaan ja salmiakistaan, kuten Wanhan ajan lakusta, Vanhat Autot -makeisista ja King Kong -karkeista. Yhtiön tuotteita myydään noin 20 maassa, ja lakritsin tuotannosta noin 40 prosenttia menee vientiin. Suomen jälkeen Halvalla on eniten myyntiä Pohjoismaissa, ja nopeimmin kysyntä kasvaa Yhdysvalloissa.
– Pohjoismaiset makeiset ovat nosteessa Yhdysvalloissa. Suomessa perinteinen musta laku on ylivoimainen suosikki, mutta monilla vientimarkkinoilla värilakut ovat valtavirtaa.
Laku on suomalaisten kestosuosikki
Halvan lakritsi syntyy Helsingissä Pitäjänmäen tehtaalla, jossa sitä on valmistettu 1950-luvulta lähtien. Maailman parhaaksi valittu herkku valmistetaan perinteisin menetelmin: sitä keitetään usean tunnin ajan, mikä antaa makeisille niiden tunnusomaisen maun, rakenteen ja voimakkaan aromin.
– Suomalaisilla on paljon makeisiimme liittyviä muistoja ja tarinoita eri vuosikymmeniltä. Meiltä toivotaankin usein lapsuudesta tuttuja tuotteita, ja olemme palauttaneet valikoimaan klassikoita, kuten Lakunapin. Samalla kehitämme jatkuvasti uusia makuja ja tuotteita, joita testaamme usein myös tehtaanmyymälöissämme. Uskomme vahvasti lakritsin suosioon myös tulevaisuudessa.
Kasvua ja investointeja kotimaiseen tuotantoon
Halva on panostanut viime vuosina tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Pitäjänmäen tehtaallaan. Seuraavaksi yritys uudistaa lakritsinvalmistukseen käytettäviä tuotantolinjojaan.
– Haluamme varmistaa riittävän kapasiteetin erityisesti vientiä varten ja jatkaa pitkäjänteistä työtä herkullisten makujen luomiseksi. Meille on tärkeää pysyä suomalaisena perheyrityksenä ja työllistää Suomessa. Tämä tunnustus vahvistaa uskoamme siihen, että suuntamme on oikea, toimitusjohtaja Jean Karavokyros sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jean KaravokyrosToimitusjohtajaOy Halva AbPuh:+358 407545456jean.karavokyros@halva.fi
Kuvat
Oy Halva Ab on kotimainen, vuonna 1931 perustettu perheyritys. Halva on tunnettu erityisesti lakritsi- ja salmiakkimakeisista, joista noin 40 prosenttia menee vientiin. Makeiset valmistetaan ja pakataan Helsingin Pitäjänmäellä. Halvan liikevaihto oli 15 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja yritys työllisti noin 85 henkilöä. Yritystä luotsaa nykyään perheen kolmas sukupolvi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Halva
Halva valittiin maailman parhaaksi lakritsin valmistajaksi – ”Tuntuu hyvältä”21.1.2025 07:25:00 EET | Tiedote
Tänään ostetaan, maailman parasta lakritsaa… Näin voisi takavuosilta tutun mainosjinglen sanoittaa nyt, kun Halvan lakritsi on valittu maailman parhaaksi. Palkinnon jo yli 90 vuotta Helsingissä toimineelle perheyhtiölle antoi brittiläinen LUXlife-aikakauslehti.
Kaikki alkoi isoäidin halvareseptistä - suomalaisten rakastama perheyritys Halva täyttää 90 vuotta18.5.2021 09:41:57 EEST | Tiedote
Suomalainen makeistehdas ja perheyritys Halva täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Alunperin kreikkalaisesta herkusta, halvasta, alkunsa saanut yritys on tänä päivänä tunnettu erityisesti lakritsistaan ja salmiakeistaan. Suomen suurimman vanhojen autojen kauppiaan karkkitehtaassa Helsingissä on lakuakin valmistettu jo 70 vuoden ajan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme