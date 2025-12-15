Annantalon perusparannuksen suunnittelu käynnistyy – lapset mukaan ideoimaan

Annantalon tulevaisuutta suunnitellaan yhdessä leikkien

Annantalon Tuu leikkiin! -tulevaisuusleikkien (7.–31.1.2026) avulla kerätään lasten, nuorten ja perheiden näkemyksiä siitä, millainen Annantalo voisi olla perusparannuksen jälkeen. Luvassa on muun muassa 3–6-vuotiaille suunnattu Tulevaisuusleikki pienille tutkimusmatkailijoille -työpaja ja leikin muodossa toteutettu ideointipiste, jota ohjaa tulevaisuusetsivä. Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät verkkosivuilta: annantalo.fi.

Annantalon remontti alkaa alustavasti vuonna 2032 ja siinä parannetaan muun muassa rakennuksen esteettömyyttä. Tavoitteena on, että lastenvaunuilla ja pyörätuolilla on jatkossa helpompi liikkua talossa. Lisäksi tiloja ja sen tekniikkaa ajanmukaistetaan. Perusparannuksen myötä avautuu mahdollisuus myös kehittää talon palveluja ja toimintaa. Annantalo kutsuukin kaupunkilaiset, erityisesti lapset ja perheet sekä kumppanit, mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan tulevaisuuden Annantaloa.

- Tavoitteemme on, että 2030-luvun puolivälissä Annantalo on kaupungin pienten asukkaiden ylpeyden aihe, ja rakennuksena toimivampi sekä esteettömämpi lasten ja nuorten oma taidekeskus, kertoo Annantalon johtaja, lastenkulttuuripäällikkö Pirjetta Mulari.

Annantalo korjataan vanhaa kunnioittaen

Annantalon perusparannuksessa säilytetään sen kulttuurihistorialliset piirteet, mutta luodaan toimivat tilat talon käyttäjille, taiteen ja kulttuurin toiminnalle sekä Annantalon henkilökunnalle. Annantalo aloitti toimintansa lasten ja nuorten omana taidekeskuksena tammikuussa 1987. Talo rakennettiin alun perin ruotsinkieliseksi kansakouluksi, Annegatans svenska folkskolan avattiin käyttöön vuonna 1886. Annantalo on toiminut historiansa aikana myös sotilaskäytössä sekä pitkään erilaisissa väliaikaiskäytöissä. Peruskorjauksen jälkeen uudistettu Annantalo avataan alustavan aikataulun mukaan 2034.

Tuu leikkiin! -verkkokysely avautuu tammikuussa

Annantalon tulevaisuuden suunnitteluun voi osallistua myös vastaamalla verkkokyselyyn. Kysely on avoinna 7.–31.1.2026 ja löytyy avauduttuaan Annantalon verkkosivuilta. Vastanneiden kesken arvotaan kymmenen kappaletta Annantalon muistipelejä. Muistipelin on suunnitellut graafikko ja muotoilija Kasper Strömman.

