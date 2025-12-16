OX2 on tehnyt toisen merkittävän uusiutuvan energian investointipäätöksensä Suomessa tänä vuonna – tuulipuistojen rakentaminen alkaa heti
Uusiutuvan energian yhtiö OX2 investoi noin 400 miljoonaa euroa kolmeen tuulivoimahankkeeseen. Hankekokonaisuuden nimellisteho on yhteensä 277 MW. Tämä on yhtiön toinen suuren kokoluokan investointipäätös Suomessa tänä vuonna. Yhteensä OX2 on investoinut maatuulivoimaan Suomessa noin 1,1 miljardia euroa vuonna 2025. Kanniston, Korkeamaan ja Salo-Ylikosken tuulipuistojen rakentaminen alkaa välittömästi.
Hankekokonaisuuteen kuuluvat Halsualla sijaitseva Kanniston tuulipuisto (124 MW) Keski-Pohjanmaalla sekä Kauhavalla sijaitseva Salo-Ylikosken tuulipuisto (45 MW) ja Soinissa sijaitseva Korkeamaan tuulipuisto (108 MW) Etelä-Pohjanmaalla. Valmistuttuaan tuulipuistot tulevat tuottamaan vuosittain yhteensä noin 860 GWh uusiutuvaa sähköenergiaa.
OX2 on tänä vuonna tehnyt Suomessa investointipäätöksen yhteensä noin 750 MW:sta tuulivoimaa.
”OX2 on tähän mennessä vienyt Suomessa investointipäätökseen lähes 2 000 megawattia maatuulivoimaa. Nyt tehdyt investointimme ovat projektirahoitteisia, ja tämän kokoluokan vieraan pääoman rahoituspaketti kertoo selkeästi hankeportfoliomme ja tekemisemme laadusta sekä Suomen markkinan vetovoimasta. Tämä toinen merkittävä investointimme Suomeen tänä vuonna on jälleen osoitus siitä, että täällä voi investoida uusiutuvan energian tuotantoon ja mahdollistaa sähkönkulutuksen kasvu niin, että sähkön hinta kuluttajille pysyy jatkossakin edullisena”, sanoo OX2 Finlandin maajohtaja Veli-Pekka Alkula.
OX2 sijoittaa hankkeisiin merkittävän määrän omaa pääomaa. Hankkeille on sovittu pitkäaikainen vieraan pääoman rahoitus. Rahoittajina toimivat KfW IPEX-Bank, NatWest, Nordea ja SEB.
Kaikille kolmelle hankkeelle on sovittu pitkäaikaiset PPA- eli sähkönostosopimukset kansainvälisesti toimivien yritysten kanssa.
Mitä seuraavaksi tapahtuu?
Hankkeiden rakennustöillä on alueellisesti merkittävä työllistävä vaikutus. Suunnittelutyöt ovat kaikissa hankkeissa jo käynnissä. Rakennustyöt ovat käynnistyneet Kanniston ja Salo-Ylikosken hankkeissa pintamaan poistolla. Ensi vuoden alussa työt jatkuvat puuston poistolla sekä louhinnalla ja maanrakennustöillä.
Tuulipuistojen valmistuttua OX2 jää vastaamaan sekä Kanniston, Korkeamaan että Salo-Ylikosken tuulipuistojen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.
OX2 on johtava tuulivoiman toteuttaja Suomessa
Tätä ennen OX2 on vienyt investointipäätökseen 18 maatuulivoimahanketta Suomessa. Pian valmistuvan Lestijärven tuulipuiston (69 voimalaa) lisäksi rakenteilla ovat parhaillaan Rajamäenkylän (54 voimalaa) ja Honkakankaan tuulipuistot (16 voimalaa). Rajamäenkylän ja Honkakankaan tuulipuistojen investointipäätös julkistettiin 1.4.2025.
OX2 hallinnoi Suomessa kokonaisuudessaan noin 2 250 MW tuulivoimakapasiteettia, joka käsittää yhteensä 400 tuulivoimalaa. Luvut sisältävät rakenteilla olevat Honkakankaan ja Rajamäenkylän tuulipuistot. Nyt tehtyjen investointipäätösten jälkeen OX2:n hallinnoima kapasiteetti on tulevaisuudessa yli 2 500 MW.
Hankekokonaisuuden tuulipuistot
Kanniston tuulipuisto
- Sijaitsee Halsualla Keski-Pohjanmaan maakunnassa
- 20 voimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 124 MW
- Tuulivoimalat: Vestas 6.2 MW, kokonaiskorkeus 250 m
- Keskeisiä aliurakoitsijoita: Tuulipuiston infrastruktuurista vastaa Stenger & Ibsen Construction Finland Oy, sähköasemaurakasta Enersense International Oyj, 400kV voimajohtourakasta Eltel Networks Oy ja päämuuntajat toimittaa italialainen Tamini Trasformatori S.r.l.
- Vuosittainen energiantuotanto: noin 390 GWh, mikä vastaa noin 78 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 kWh/vuodessa)
- Arvioitu käyttöajan (35 vuotta) kiinteistöverokertymä kunnalle: noin 13,7 miljoonaa euroa
- Arvioitu käyttöönottoajankohta: 2028
Korkeamaan tuulipuisto
- Sijaitsee Soinissa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa
- 17 voimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 108 MW
- Tuulivoimalat: Vestas 6.4 MW (15 voimalaa), Vestas 6.2 MW (kaksi voimalaa), kokonaiskorkeus 230 m
- Keskeisiä alihankkijoita: Tuulipuiston infrastruktuurista vastaa Keski-Suomen Betonirakenne Oy, sähköasemaurakoitsija on Nordic Electro Power Oy, 400kV voimajohtourakasta vastaa Omexom ja päämuuntajat toimittaa Multirel Oy.
- Vuosittainen energiantuotanto: 326 GWh, mikä vastaa noin 65 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 kWh/v)
- Arvioitu käyttöajan (35 vuotta) kiinteistöverokertymä kunnalle: noin 12 miljoonaa euroa
- Arvioitu käyttöönottoajankohta: 2027
Salo-Ylikosken tuulipuisto
- Sijaitsee Kauhavalla Etelä-Pohjanmaan maakunnassa
- 7 voimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 45 MW
- Tuulivoimalat: Vestas 6.4 MW, kokonaiskorkeus 240 m
- Keskeisiä alihankkijoita: Tuulipuiston infrastruktuurista ja sähköasemasta vastaa NRC Group Finland Oy ja päämuuntajan toimittaa Multirel Oy.
- Vuosittainen energiantuotanto: noin 146 GWh, mikä vastaa noin 29 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 kWh/v)
- Arvioitu käyttöajan (35 vuotta) kiinteistöverokertymä kunnalle: noin 4,8 miljoonaa euroa
- Arvioitu käyttöönottoajankohta: 2027
OX2 kehittää, rakentaa, hallinnoi ja omistaa uusiutuvan energian tuotantoa sekä myy uusiutuvan energian ratkaisuja. OX2 on uusiutuvan energian edelläkävijä ja yksi Euroopan johtavista tuulivoiman toteuttajista. Se toimii seitsemässä maassa Euroopassa: Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa ja Italiassa sekä vuodesta 2023 lähtien myös Australiassa. Suomessa OX2 on toiminut vuodesta 2012 alkaen ja työllistää noin 100 henkilöä. OX2:n hankekehityssalkku koostuu sekä itse kehitetyistä että hankituista, eri vaiheissa olevista maa- ja merituulivoiman, aurinkovoiman sekä energian varastoinnin hankkeista. OX2 työllistää maailmanlaajuisesti noin 500 henkilöä, ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Yhtiön omistaa EQT, yksi maailman johtavista pääomasijoittajista. www.ox2.com
