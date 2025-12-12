Mainonnan eettisen neuvoston kokoonpanoon vaikuttajamarkkinoija

Ensimmäisenä vaikuttajajäsenenä MENissä aloittaa vuoden alussa Hanne Kettunen, joka tunnetaan sosiaalisen median kanavissa nimellä Valeäiti. Varajäseneksi on nimetty vaikuttajamarkkinoinnin parissa pitkään toiminut Inna-Pirjetta Lahti.

Keskuskauppakamarissa yritysten itsesääntelypalveluista vastaavan johtajan Stina Wikbergin mukaan vaikuttajan mukaan ottaminen jäsenistöön oli tärkeä uudistus, sillä yhä suurempi osa MENiin tulevista lausuntopyynnöistä koskee nimenomaan vaikuttajamarkkinointia sosiaalisen median kanavissa.

”Markkinointi ei ole enää yksi selkeä kokonaisuus, vaan monikanavainen ja teknologinen kenttä. MENin on heijastettava tätä monipuolisuutta myös kokoonpanossaan. Jotta voidaan arvioida erilaisia ilmiöitä perinteisistä mainoksista vaikuttajasisältöihin ja uudentyyppisiin kaupallisiin muotoihin, tarvitaan laajaa ja monenlaista osaamista”, sanoo MENin rahoituksesta vastaavan Mainonnan Neuvottelukunnan puheenjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

Vahva tunnistautuminen lausuntopyyntöihin

Vuoden alusta lähtien lausuntopyynnön tekeminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. Tämän toivotaan ehkäisevän perusteettomia eli yksinomaan kiusaamistarkoituksessa tehtyjä lausuntopyyntöjä.

Lisäksi MENin jäsenet ovat jatkossa sääntöjen mukaan salassapitovelvollisia mahdollisten liikesalaisuuksien osalta. Näillä muutoksilla pyritään varmistamaan neuvoston toiminnan luottamuksellisuus.

MENin jäsenen toimikausi lyhenee kolmesta vuodesta kahteen vuoteen. Lisäksi MENin sääntöjä on muutettu siten, että yhden jäsenen on oltava yhdenvertaisuusasioiden asiantuntija.

MENin kokoonpano vuonna 2026

Mia Hoffren, puheenjohtaja

Katri Kummoinen, varapuheenjohtaja

Jäsenet:

Iina Artima-Kyrki

Elina Hakala

Heini Hussam

Leia Kaukonen

Hanne Kettunen

Tommi Pelkonen

Varajäsenet:

Antti Isokangas

Inna-Pirjetta Lahti

Markus Pirttijoki

Kaisa Rotkirch

Paula Sailas

Lotta Yli-Hukkala-Siira

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on markkinoinnin alan itsesääntelytoimiselin. MEN antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely kaupallisessa markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai tunnistettavissa markkinoinniksi ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt ja MENin hyvää markkinointitapaa koskevat periaatteet. Mainonnan Neuvottelukunta rahoittaa MENin toimintaa ja sen sihteeristö toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.

Lisätietoja:

Riikka-Maria Lemminki, toimitusjohtaja, Marketing Finland, p. 040 578 1974

Stina Wikberg, johtaja, Keskuskauppakamari, p. 040 342 4781