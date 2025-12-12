Mainonnan eettisen neuvoston kokoonpanoon vaikuttajamarkkinoija

15.12.2025 06:55:00 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote

Jaa

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on päivittänyt sääntöjään vastaamaan muuttunutta markkinointiympäristöä. Jatkossa neuvoston kokoonpanossa on edustettuna myös vaikuttajamarkkinointia tekevä henkilö. Uudistus vastaa alan kasvaneisiin tarpeisiin ja puuttuu myös vaikuttajien maalittamiseen.

Yritysten itsesääntelystä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Stina Wikberg.
Yritysten itsesääntelystä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Stina Wikberg. Kuva: Liisa Takala

Ensimmäisenä vaikuttajajäsenenä MENissä aloittaa vuoden alussa Hanne Kettunen, joka tunnetaan sosiaalisen median kanavissa nimellä Valeäiti. Varajäseneksi on nimetty vaikuttajamarkkinoinnin parissa pitkään toiminut Inna-Pirjetta Lahti. 

Keskuskauppakamarissa yritysten itsesääntelypalveluista vastaavan johtajan Stina Wikbergin mukaan vaikuttajan mukaan ottaminen jäsenistöön oli tärkeä uudistus, sillä yhä suurempi osa MENiin tulevista lausuntopyynnöistä koskee nimenomaan vaikuttajamarkkinointia sosiaalisen median kanavissa. 

”Markkinointi ei ole enää yksi selkeä kokonaisuus, vaan monikanavainen ja teknologinen kenttä. MENin on heijastettava tätä monipuolisuutta myös kokoonpanossaan. Jotta voidaan arvioida erilaisia ilmiöitä perinteisistä mainoksista vaikuttajasisältöihin ja uudentyyppisiin kaupallisiin muotoihin, tarvitaan laajaa ja monenlaista osaamista”, sanoo MENin rahoituksesta vastaavan Mainonnan Neuvottelukunnan puheenjohtaja Riikka-Maria Lemminki. 

Vahva tunnistautuminen lausuntopyyntöihin 

Vuoden alusta lähtien lausuntopyynnön tekeminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. Tämän toivotaan ehkäisevän perusteettomia eli yksinomaan kiusaamistarkoituksessa tehtyjä lausuntopyyntöjä. 

Lisäksi MENin jäsenet ovat jatkossa sääntöjen mukaan salassapitovelvollisia mahdollisten liikesalaisuuksien osalta. Näillä muutoksilla pyritään varmistamaan neuvoston toiminnan luottamuksellisuus. 

MENin jäsenen toimikausi lyhenee kolmesta vuodesta kahteen vuoteen. Lisäksi MENin sääntöjä on muutettu siten, että yhden jäsenen on oltava yhdenvertaisuusasioiden asiantuntija.  

MENin kokoonpano vuonna 2026 

Mia Hoffren, puheenjohtaja 

Katri Kummoinen, varapuheenjohtaja 

Jäsenet: 

Iina Artima-Kyrki 

Elina Hakala 

Heini Hussam 

Leia Kaukonen 

Hanne Kettunen 

Tommi Pelkonen 

Varajäsenet: 

Antti Isokangas  
Inna-Pirjetta Lahti 
Markus Pirttijoki  
Kaisa Rotkirch 
Paula Sailas 
Lotta Yli-Hukkala-Siira 

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on markkinoinnin alan itsesääntelytoimiselin. MEN antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely kaupallisessa markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai tunnistettavissa markkinoinniksi ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt ja MENin hyvää markkinointitapaa koskevat periaatteet. Mainonnan Neuvottelukunta rahoittaa MENin toimintaa ja sen sihteeristö toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.   

Lisätietoja: 

Riikka-Maria Lemminki, toimitusjohtaja, Marketing Finland, p. 040 578 1974 

Stina Wikberg, johtaja, Keskuskauppakamari, p. 040 342 4781 

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye