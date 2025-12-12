Mainonnan eettisen neuvoston kokoonpanoon vaikuttajamarkkinoija
Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on päivittänyt sääntöjään vastaamaan muuttunutta markkinointiympäristöä. Jatkossa neuvoston kokoonpanossa on edustettuna myös vaikuttajamarkkinointia tekevä henkilö. Uudistus vastaa alan kasvaneisiin tarpeisiin ja puuttuu myös vaikuttajien maalittamiseen.
Ensimmäisenä vaikuttajajäsenenä MENissä aloittaa vuoden alussa Hanne Kettunen, joka tunnetaan sosiaalisen median kanavissa nimellä Valeäiti. Varajäseneksi on nimetty vaikuttajamarkkinoinnin parissa pitkään toiminut Inna-Pirjetta Lahti.
Keskuskauppakamarissa yritysten itsesääntelypalveluista vastaavan johtajan Stina Wikbergin mukaan vaikuttajan mukaan ottaminen jäsenistöön oli tärkeä uudistus, sillä yhä suurempi osa MENiin tulevista lausuntopyynnöistä koskee nimenomaan vaikuttajamarkkinointia sosiaalisen median kanavissa.
”Markkinointi ei ole enää yksi selkeä kokonaisuus, vaan monikanavainen ja teknologinen kenttä. MENin on heijastettava tätä monipuolisuutta myös kokoonpanossaan. Jotta voidaan arvioida erilaisia ilmiöitä perinteisistä mainoksista vaikuttajasisältöihin ja uudentyyppisiin kaupallisiin muotoihin, tarvitaan laajaa ja monenlaista osaamista”, sanoo MENin rahoituksesta vastaavan Mainonnan Neuvottelukunnan puheenjohtaja Riikka-Maria Lemminki.
Vahva tunnistautuminen lausuntopyyntöihin
Vuoden alusta lähtien lausuntopyynnön tekeminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. Tämän toivotaan ehkäisevän perusteettomia eli yksinomaan kiusaamistarkoituksessa tehtyjä lausuntopyyntöjä.
Lisäksi MENin jäsenet ovat jatkossa sääntöjen mukaan salassapitovelvollisia mahdollisten liikesalaisuuksien osalta. Näillä muutoksilla pyritään varmistamaan neuvoston toiminnan luottamuksellisuus.
MENin jäsenen toimikausi lyhenee kolmesta vuodesta kahteen vuoteen. Lisäksi MENin sääntöjä on muutettu siten, että yhden jäsenen on oltava yhdenvertaisuusasioiden asiantuntija.
MENin kokoonpano vuonna 2026
Mia Hoffren, puheenjohtaja
Katri Kummoinen, varapuheenjohtaja
Jäsenet:
Iina Artima-Kyrki
Elina Hakala
Heini Hussam
Leia Kaukonen
Hanne Kettunen
Tommi Pelkonen
Varajäsenet:
Antti Isokangas
Inna-Pirjetta Lahti
Markus Pirttijoki
Kaisa Rotkirch
Paula Sailas
Lotta Yli-Hukkala-Siira
Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on markkinoinnin alan itsesääntelytoimiselin. MEN antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely kaupallisessa markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai tunnistettavissa markkinoinniksi ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt ja MENin hyvää markkinointitapaa koskevat periaatteet. Mainonnan Neuvottelukunta rahoittaa MENin toimintaa ja sen sihteeristö toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.
Lisätietoja:
Riikka-Maria Lemminki, toimitusjohtaja, Marketing Finland, p. 040 578 1974
Stina Wikberg, johtaja, Keskuskauppakamari, p. 040 342 4781
Yhteyshenkilöt
Stina WikbergJohtaja, yritysten itsesääntely ja vastuullisuusPuh:040 342 4781stina.wikberg@chamber.fi
