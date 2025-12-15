Nu börjar staden och stadsborna tillsammans planera renoveringen av Annegården – barnen är välkomna att delta med egna idéer
Staden börjar reparera Annegården i grunden i början av 2030-talet och nu gäller det för både barn och vuxna helsingforsare att leka fram fina idéer och fyndiga förslag. Den 7-31 januari kan barn och familjer som vill påverka delta i en serie evenemang under devisen "Ska vi leka?" Hur ska de framtida utrymmena se ut i stadens omtyckta konstcentrum för barn och unga? Och vilken ska verksamheten vara i nyrenässansbyggnaden på Annegatan?
Staden och stadsborna planerar Annegården med gemensam lek
Med hjälp av framtidsjippona “Ska vi leka?” (7-31.1) samlar staden barnens, de ungas och familjernas syn på saken - hur vill helsingforsarna att Annegården ska se ut och vad vill de göra i huset efter reparationen.
Programmet omfattar till exempel en workshop med namnet Framtidslek för små upptäcktsresande för 3–6-åringar och en lekfull brainstorming-session ledd av en framtidsdetektiv. Mer detaljerad information om evenemangen finns på webbplatsen: annantalo.fi.
Renoveringen av Annegården är preliminärt planerad att börja 2032 med bland annat bättre tillgänglighet som mål. Det ska bli lättare att ta sig fram med barnvagn och i rullstol. Utrymmena och tekniken ska bli tidsenlig och modern. Och när den fysiska byggnaden ses över öppnar sig också möjligheten att ta sig en funderare över själva verksamheten i Annegården. Därför hoppas staden att så många invånare, särskilt barn, familjer och partners, tar tillfället i akt och deltar i planeringen av den framtida Annegården.
- Det vi önskar är att Annegården i mitten av 2030-talet är en källa till stolthet för stadens små invånare och överlag ett mer funktionellt och tillgängligt konstcenter för barn och ungdomar, säger Pirjetta Mulari, chef för både Annegården och hela barnkulturen i Helsingfors.
Renovering med respekt för kultur och historia
I renoveringen av Annegården går staden in för att bevara dess kulturella och historiska särdrag. Det här för stadens parallellt med strävan att skapa funktionella utrymmen för dem som använder byggnaden, för själva konst- och kulturverksamheten och för Annegårdens personal.
Annegården har varit ett konstcenter för barn och ungdomar i snart 40 år efter invigningen i januari 1987. Den av arkitekt Gustaf Nyström ritade byggnaden var ursprungligen en svenskspråkig skola, Annegatans svenska folkskolan, som öppnade sina dörrar 1886. Sedermera har Annegården också använts för militära ändamål och för olika tillfälliga ändamål. Om allt går enligt planerna öppnar den ombyggda, moderna Annegården för allmänheten att beskåda och beundra 2034.
Öppnar i januari: Nätenkäten Ska vi leka?
Hinner du inte delta på plats? Ingen fara. Det går utomordentligt bra att delta i planeringen av Annegården genom att svara på stadens nätenkät. Frågeformuläret är öppet precis samma tid som evenemangen håller på 7-31.1.2026. Det läggs ut på Annegårdens nätsidor (annantalo.fi) så fort formuläret har öppnat och enkäten är igång. Tio lyckliga personer som svarat på enkäten vinner ett Annegården-memoryspel som är designat av ingen mindre än grafikern och formgivaren Kasper Strömman.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna RoineViestintäasiantuntija, Kulttuuri- ja vapaa-aika, Helsingin kaupunkiPuh:040 1924579minna.roine@hel.fi
Pirjetta MulariAnnantalon johtaja, lastenkulttuuripäällikkö, Helsingin kaupunkiPuh:0505643553pirjetta.mulari@hel.fi
Kuvat
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Annantalon perusparannuksen suunnittelu käynnistyy – lapset mukaan ideoimaan15.12.2025 15:19:01 EET | Tiedote
Helsingin lasten ja nuorten oma taidekeskus Annantalo peruskorjataan 2030-luvun alkupuolella ja nyt kaupunkilaisilla - myös lapsilla - on mahdollisuus vaikuttaa talon tulevaisuuteen. Annantalossa järjestetään 7.-31.1.2026 lapsille ja perheille suunnattuja Tuu leikkiin! -tapahtumia, joissa pääsee ideoimaan Annantalon tulevia tiloja ja palveluja.
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 16.12.202511.12.2025 12:11:19 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 16.12.2025 esityslista on julkaistu. Lautakunta päättää muun muassa toimialan toimintasuunnitelmasta ja tulosbudjetista vuodelle 2026 ja Maailman rauha -patsaan lainaamisesta Rautavaaran kunnalle.
Grattis till Kulturens fadderbarn – Finlands nationalopera och -balett är fadderaktör för barn födda i Helsingfors år 202610.12.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
År 2026 erbjuds över tusen evenemang anordnade av omkring 30 konst- och kulturaktörer för Kulturens fadderbarn. De barn som föds i Helsingfors nästa år får Finlands nationalopera och -balett som sin fadderaktör. Det finns redan över 16 000 Kulturens fadderbarn i Helsingfors.
Onnittelut Kulttuurin kummilapsille – Suomen kansallisooppera ja -baletti on vuonna 2026 syntyvien helsinkiläisvauvojen kummitoimija10.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Kulttuurin kummilapsille on vuonna 2026 tarjolla yli tuhat tapahtumaa, joista vastaa noin 30 taide- ja kulttuuritoimijaa. Ensi vuonna syntyvät helsinkiläisvauvat saavat kummitoimijakseen Suomen kansallisoopperan ja -baletin. Kulttuurin kummilapsia on Helsingissä jo yli 16 000.
Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 9.12.20259.12.2025 19:55:34 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 9.12.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme