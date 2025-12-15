Nu börjar staden och stadsborna tillsammans planera renoveringen av Annegården – barnen är välkomna att delta med egna idéer

Staden och stadsborna planerar Annegården med gemensam lek

Med hjälp av framtidsjippona “Ska vi leka?” (7-31.1) samlar staden barnens, de ungas och familjernas syn på saken - hur vill helsingforsarna att Annegården ska se ut och vad vill de göra i huset efter reparationen.



Programmet omfattar till exempel en workshop med namnet Framtidslek för små upptäcktsresande för 3–6-åringar och en lekfull brainstorming-session ledd av en framtidsdetektiv. Mer detaljerad information om evenemangen finns på webbplatsen: annantalo.fi.



Renoveringen av Annegården är preliminärt planerad att börja 2032 med bland annat bättre tillgänglighet som mål. Det ska bli lättare att ta sig fram med barnvagn och i rullstol. Utrymmena och tekniken ska bli tidsenlig och modern. Och när den fysiska byggnaden ses över öppnar sig också möjligheten att ta sig en funderare över själva verksamheten i Annegården. Därför hoppas staden att så många invånare, särskilt barn, familjer och partners, tar tillfället i akt och deltar i planeringen av den framtida Annegården.

- Det vi önskar är att Annegården i mitten av 2030-talet är en källa till stolthet för stadens små invånare och överlag ett mer funktionellt och tillgängligt konstcenter för barn och ungdomar, säger Pirjetta Mulari, chef för både Annegården och hela barnkulturen i Helsingfors.

Renovering med respekt för kultur och historia

I renoveringen av Annegården går staden in för att bevara dess kulturella och historiska särdrag. Det här för stadens parallellt med strävan att skapa funktionella utrymmen för dem som använder byggnaden, för själva konst- och kulturverksamheten och för Annegårdens personal.

Annegården har varit ett konstcenter för barn och ungdomar i snart 40 år efter invigningen i januari 1987. Den av arkitekt Gustaf Nyström ritade byggnaden var ursprungligen en svenskspråkig skola, Annegatans svenska folkskolan, som öppnade sina dörrar 1886. Sedermera har Annegården också använts för militära ändamål och för olika tillfälliga ändamål. Om allt går enligt planerna öppnar den ombyggda, moderna Annegården för allmänheten att beskåda och beundra 2034.

Öppnar i januari: Nätenkäten Ska vi leka?

Hinner du inte delta på plats? Ingen fara. Det går utomordentligt bra att delta i planeringen av Annegården genom att svara på stadens nätenkät. Frågeformuläret är öppet precis samma tid som evenemangen håller på 7-31.1.2026. Det läggs ut på Annegårdens nätsidor (annantalo.fi) så fort formuläret har öppnat och enkäten är igång. Tio lyckliga personer som svarat på enkäten vinner ett Annegården-memoryspel som är designat av ingen mindre än grafikern och formgivaren Kasper Strömman.