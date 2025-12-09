Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 16.12. kokouksen ennakkotiedote

12.12.2025 16:17:32 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Jaa

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on syyskauden viimeinen kokous tiistaina 16. joulukuuta 2025 klo 16.15. Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa muun muassa järjestöille vuodelle 2026 myönnettävien avustusten sekä toimialan ensi vuoden toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin käsittelyä.

Lisätietoa avustusesityksestä sekä esityksestä toimialan vuoden 2026 toimintasuunnitelmaksi ja tulosbudjetiksi on lautakunnan 9.12. kokouksen ennakkotiedotteessa.

Linkit 

  1. Kokouksen  esityslista liitteineen 

  2. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

Toinen linja 4A

PL 6000 00099 Helsingin kaupunki

09 310 5015 (vaihde)

www.hel.fi/sotepe

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye