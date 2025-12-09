Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 16.12. kokouksen ennakkotiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on syyskauden viimeinen kokous tiistaina 16. joulukuuta 2025 klo 16.15. Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa muun muassa järjestöille vuodelle 2026 myönnettävien avustusten sekä toimialan ensi vuoden toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin käsittelyä.
Lisätietoa avustusesityksestä sekä esityksestä toimialan vuoden 2026 toimintasuunnitelmaksi ja tulosbudjetiksi on lautakunnan 9.12. kokouksen ennakkotiedotteessa.
