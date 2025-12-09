Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 16.12. kokouksen ennakkotiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on syyskauden viimeinen kokous tiistaina 16. joulukuuta 2025 klo 16.15. Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa muun muassa järjestöille vuodelle 2026 myönnettävien avustusten sekä toimialan ensi vuoden toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin käsittelyä.