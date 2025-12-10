Hän voitti Selviytyjät Suomen ylivoimaisesti: "Mahtava suoritus"

Ennen jännittävää semifinaalitaistoa Saana Akiola, Saana Boelius ja Laura Akiola kilpailivat koko kauden tärkeimmän palkintokilpailun voitosta eli yhdestä ylimääräisestä äänestä viimeisessä heimoneuvostossa. Mikäli palkintokilpailun voittaja on toinen finalisteista, saa hän antaa ylimääräisen äänen haluamalleen heimoneuvoston jäsenelle. Mikäli palkintokilpailun voittaja putoaa viimeisessä kilpailussa ja jää finaalin ulkopuolelle, on hänelle käytössään kaksi ääntä viimeisessä heimoneuvostossa.

Palkintokilpailussa kilpailijoiden tehtävänä oli rakentaa 2,5 metriä korkea korttitalo. Käytössään heillä oli 150 puulaattaa. Aikaa tehtävän suorittamiseen oli 30 minuuttia. Jännittävän kilpailun voitti lopulta Saana A., joka sai korttitalonsa vaadittuun korkeustasoon vain sekunteja ennen sisartaan Lauraa.

Semifinaalikilpailussa kolmikolta vaadittiin tarkkuutta, nopeutta ja kärsivällisyyttä. Monivaiheisessa kilpailussa Saana A. sai etumatkan muihin, ja hän nappasi ensimmäisen finaalipaikan. Tiukan kilpailun päätteeksi toisen finaalipaikan nappasi Saana B.

Viimeisessä heimoneuvostossa Saana A. ja Saana B. kohtasivat kahden alkuperäisen heimon yhdistymisen jälkeen pudonneet kilpailijat eli tuomariston. Tuomaristo sai kysyä finalisteilta kysymyksiä ennen viimeistä äänestystä – äänestystä, jolla valittiin koko kilpailun voittaja. Viimeisestä palkintokilpailusta ylimääräisen äänen viimeiseen heimoneuvostoon voittanut Saana A. antoi ylimääräisen äänen sisarensa Lauran käytettäväksi.

Viimeisessä äänestyksessä kilpailun ylivoimaiseksi voittajaksi valittiin Saana Akiola. Hän sai yhtä lukuun ottamatta kaikki tuomariston antamat äänet.

– Mahtava suoritus! Upeaa, juontaja Riku Rantala sanoi Saanalle ojentaessaan hänelle puisen voittoplakaatin.

Voittonsa jälkeen Saana halusi kiittää kilpakumppaneitaan.

– Haluan kiittää kaikkia tuhannesti koko sydämestäni, että ensinnäkään ette olleet vihaisia, kun olen joutunut äänestämään teitä pois. Ja tietysti Lauralle kiitos, kun lähdit tälle matkalle kanssani. Tämä on tosissaan nyt minun, voitin koko kilpailun! Ihan mieletöntä, Saana hehkutti voittoplakaatti kädessään.

