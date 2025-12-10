Presidentti Stubbin vierailu Texasiin peruuntuu
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 86/2025
12.12.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubbin vierailu 15.–16. joulukuuta 2025 Yhdysvaltoihin Texasiin peruuntuu. Presidentti Stubbin oli määrä osallistua F-35A-monitoimihävittäjän julkistustilaisuuteen Fort Worthissa ja Suomen pääkonsulaatin avajaisiin Houstonissa.
Presidentti osallistuu alkuviikosta Euroopassa käytäviin keskusteluihin liittyen Ukrainan rauhanneuvotteluihin.
President Stubb deltar i virtuellt möte mellan ledarna i koalitionen av villiga10.12.2025 15:53:14 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 84/2025 10.12.2025 Republikens president Alexander Stubb kommer att delta i ett möte mellan stats- och regeringscheferna i koalitionen av villiga i morgon, torsdagen den 11 december 2025. President Stubb kommer att delta i mötet på distans från Nederländerna där han är på statsbesök. Mötets teman är koalitionens stöd till Ukraina och de nästa stegen i fredsförhandlingarna. Mötet har sammankallats av Frankrikes president Emmanuel Macron och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer.
Presidentti Stubb osallistuu halukkaiden koalition johtajien virtuaalikokoukseen10.12.2025 15:53:14 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 84/2025 10.12.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu halukkaiden koalition kokoukseen huomenna torstaina 11. joulukuuta 2025. Presidentti Stubb osallistuu kokoukseen etäyhteydellä Alankomaista, jossa hän on valtiovierailulla. Kokouksen aiheina ovat koalition tuki Ukrainalle sekä seuraavat askeleet rauhanneuvotteluissa. Kokouksen ovat kutsuneet koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron sekä Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer.
President Stubb to participate in virtual meeting between the leaders of the Coalition of the Willing10.12.2025 15:53:14 EET | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 84/2025 10 December 2025 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will participate in a meeting of heads of state and government of the Coalition of the Willing tomorrow, Thursday 11 December 2025. President Stubb will participate in the meeting remotely from the Netherlands, where he is on a state visit. The meeting will discuss the Coalition’s support for Ukraine and the next steps in the peace negotiations. The meeting has been convened by French President Emmanuel Macron and British Prime Minister Keir Starmer.
President Stubb deltar i F-35-jaktplanens roll-out i Förenta staterna8.12.2025 12:23:23 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 83/2025 8.12.2025 Republikens president Alexander Stubb kommer att besöka Texas i Förenta staterna den 15 och 16 december 2025. President Stubb deltar i visningen av Finlands första F-35A-multirolljaktplan som beställts från Förenta staterna. Den så kallade roll-out-ceremonin äger rum i Fort Worth tisdagen den 16 december. Efter ceremonin får presidenten en presentation av F-35-jaktplanens monteringslinje vid Lockheed Martins fabrik. Vid ceremonin i Fort Worth medverkar också försvarsminister Antti Häkkänen och kommendören för Flygvapnet, generalmajor Timo Herranen. Måndagen den 15 december deltar president Stubb i invigningen av Finlands generalkonsulat i Houston. Generalkonsulatet stöder finländska företag i deras inträde på den amerikanska marknaden. I Houston kommer presidenten dessutom att tillsammans med finländska företag delta i ett näringslivsseminarium där han ska hålla ett anförande. Republikens president åtföljs på besöket till
Presidentti Stubb osallistuu F-35-hävittäjän julkistustilaisuuteen Yhdysvalloissa8.12.2025 12:23:23 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 83/2025 8.12.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Yhdysvalloissa Texasissa 15.–16. joulukuuta 2025. Presidentti Stubb osallistuu Suomen ensimmäisen Yhdysvalloista tilatun F-35A-monitoimihävittäjän julkistustilaisuuteen Fort Worthissa tiistaina 16. joulukuuta. Rollout-seremonian jälkeen presidentti tutustuu F-35-hävittäjien kokoonpanolinjaan Lockheed Martinin tehtaalla. Fort Worthissa seremoniaan osallistuvat myös puolustusministeri Antti Häkkänen sekä Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Maanantaina 15. joulukuuta presidentti Stubb osallistuu Suomen pääkonsulaatin avajaisiin Houstonissa. Pääkonsulaatti tukee erityisesti suomalaisyrityksiä niiden markkinoille pääsyssä. Avajaisten lisäksi presidentti osallistuu Houstonissa suomalaisyritysten kanssa yritysseminaariin, jossa hän pitää puheenvuoron. Tasavallan presidentin vierailuseurueeseen kuuluu Houstonissa yritysdelegaatio, jossa mukana ovat Patria Group, IQM Quantum
