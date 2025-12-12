Suomi jyräsi välieriin ja Veera Kauppi kaikkien aikojen MM-maalikärkeen

Veera Kauppi teki tämän päivän ottelussa neljä maalia ja syötti kaksi. Hän siirtyi samalla uransa 62 kisaosumalla MM-historian kaikkien aikojen maalitilaston kärkeen. Entinen ykkönen Sveitsin Corin Rüttimann teki pelaamissaan MM-turnauksissa 61 osumaa.

Suomi ratkaisi pelin käytännössä jo avauserässä, jonka se vei 6-1. Suvi Hämäläinen Sofia Mittentagin ja Milla Nordlund Ulla Valtolan tarjoiluista saivat napauttaa pallon takatolpalta tyhjiin, ja Tanskan kavennettua lähivapaalyönnistä oli Suomen superkaksosten maalien vuoro. Veera Kauppi ehti nakuttaa hattutempun täyteen jo ennen ensimmäistä taukoa, ja välissä Oona Kauppi jatkoi pallon keskeltä verkkoon My Kippilän pystysyötöstä puolustuksen sisään.

Eron revettyä turvalliseksi Suomi sai keskittyä pitämään pelin kontrollissa, ja paikkoja näyttäviin maaleihin aukesi edelleen vastustajan liikkeen vähitellen hiipuessa. Tanskan vahvin ase olivat maalivahti Liv Petersenin vahvat avausheitot, mutta kenttäpelaajien eväät eivät riittäneet jalostamaan niistä maalipaikkoja. Suomi tasasi jälleen peluutusta, kun penkillä aloittaneet Jasmiina Järvinen, Yamou Njai ja Veera Vilenius hyppäsivät ottelun puolivälissä mukaan peliin. Tanska pääsi päätöserässä pelaamaan hetken jopa viidellä kolmea vastaan ja onnistuikin tekemään ylivoimamaalin. Tosin ei kuviolla vaan Suomen puolustukselta lipsahtaneesta pallosta. Natalia Pitkäkangas, Suomen parhaana palkittu Suvi Hämäläinen ja Ulla Valtola varmistivat kuitenkin maaleillaan Suomen kolmannen erävoiton.

Salibandya, Ostrava, Tshekki

Naisten MM-turnaus, puolivälierä

Suomi–Tanska 14-2 (6-1, 5-0, 3-1)

1. erä: 2-32 Suvi Hämäläinen (Sofia Mittentag) 1-0, 3.22 Milla Nordlund (Ulla Valtola) 2-0, 5.56 Anna Habersatter (Karen Thomsen) 2-1, 6.22 Veera Kauppi 3-1, 8.28 Veera Kauppi (Nordlund) 4-1, 13.05 Oona Kauppi (My Kippilä) 5-1, 18.56 Veera Kauppi (Oona Kauppi) 6-1.

2. erä: 21.16 Kippilä (Veera Kauppi) 7-1, 23.08 Valtola (Emilia Pietilä) 8-1, 24.03 Veera Kauppi (Sara Piispa) 9-1, 31.17 Hämäläinen (Meri-Helmi Höynälä) 10-1, 35.59 Piispa (Veera Kauppi) 11-1.

3. erä: 42.59 Sofia Frederiksen 11-2 yv, 51.14 Natalia Pitkäkangas (Alma Laitila) 12-2, 53,59 Hämäläinen (Meri-Helmi Höynälä) 13-2, 57.48 Valtola (Pietilä) 14-2.

Torjunnat:

Julia Saarinen Suomi 2+3+2=7,

Liv Petersen Tanska 6+13+(0)=19 ja Mette Thorsager Tanska (0)+(0)+=11 (vaihto 40.00)

Jäähyt: Suomi 2×2 min, Tanska 0 min.

Erotuomarit: Christian Friemel ja Erik Hasselberg, Sveitsi.

Yleisöä: 967.

Suomen parhaana palkittiin Suvi Hämäläinen.