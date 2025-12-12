Presidentti Stubb osallistuu Ukrainan rauhasta käytäviin keskusteluihin Berliinissä
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 87/2025
12.12.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Saksassa Berliinissä käytäviin keskusteluihin liittyen Ukrainan rauhanneuvotteluihin maanantaina 15. joulukuuta 2025.
Keskusteluihin osallistuu useita Euroopan valtion- ja hallitusten päämiehiä sekä EU:n ja Naton korkeita edustajia.
Muut kielet
President Stubbs resa till Texas ställs in12.12.2025 18:12:26 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 86/2025 12.12.2025 Republikens president Alexander Stubbs resa till Texas, Förenta staterna, den 15 och 16 december 2025 ställs in. President Stubb skulle ha deltagit i roll-out-ceremonin av det första F-35A-multirollflygplanet i Fort Worth och invigningen av Finlands generalkonsulat i Houston. Presidenten deltar i början av veckan i diskussioner i Europa om fredsförhandlingarna gällande Ukraina.
Presidentti Stubbin vierailu Texasiin peruuntuu12.12.2025 18:12:26 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 86/2025 12.12.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubbin vierailu 15.–16. joulukuuta 2025 Yhdysvaltoihin Texasiin peruuntuu. Presidentti Stubbin oli määrä osallistua F-35A-monitoimihävittäjän julkistustilaisuuteen Fort Worthissa ja Suomen pääkonsulaatin avajaisiin Houstonissa. Presidentti osallistuu alkuviikosta Euroopassa käytäviin keskusteluihin liittyen Ukrainan rauhanneuvotteluihin.
President Stubb’s visit to Texas cancelled12.12.2025 18:12:26 EET | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 86/2025 12 December 2025 The planned visit of the President of the Republic of Finland Alexander Stubb to Texas on 15–16 December 2025 has been cancelled. President Stubb was scheduled to attend the roll-out of the F-35A multi-role fighter in Fort Worth and the opening of Finland’s Consulate General in Houston. Instead, the President will participate in discussions in Europe early next week on peace negotiations concerning Ukraine.
President Stubb deltar i virtuellt möte mellan ledarna i koalitionen av villiga10.12.2025 15:53:14 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 84/2025 10.12.2025 Republikens president Alexander Stubb kommer att delta i ett möte mellan stats- och regeringscheferna i koalitionen av villiga i morgon, torsdagen den 11 december 2025. President Stubb kommer att delta i mötet på distans från Nederländerna där han är på statsbesök. Mötets teman är koalitionens stöd till Ukraina och de nästa stegen i fredsförhandlingarna. Mötet har sammankallats av Frankrikes president Emmanuel Macron och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer.
Presidentti Stubb osallistuu halukkaiden koalition johtajien virtuaalikokoukseen10.12.2025 15:53:14 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 84/2025 10.12.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu halukkaiden koalition kokoukseen huomenna torstaina 11. joulukuuta 2025. Presidentti Stubb osallistuu kokoukseen etäyhteydellä Alankomaista, jossa hän on valtiovierailulla. Kokouksen aiheina ovat koalition tuki Ukrainalle sekä seuraavat askeleet rauhanneuvotteluissa. Kokouksen ovat kutsuneet koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron sekä Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer.
