Presidentti Stubb osallistuu Ukrainan rauhasta käytäviin keskusteluihin Berliinissä

President Stubb deltar i virtuellt möte mellan ledarna i koalitionen av villiga 10.12.2025 15:53:14 EET | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 84/2025 10.12.2025 Republikens president Alexander Stubb kommer att delta i ett möte mellan stats- och regeringscheferna i koalitionen av villiga i morgon, torsdagen den 11 december 2025. President Stubb kommer att delta i mötet på distans från Nederländerna där han är på statsbesök. Mötets teman är koalitionens stöd till Ukraina och de nästa stegen i fredsförhandlingarna. Mötet har sammankallats av Frankrikes president Emmanuel Macron och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer.