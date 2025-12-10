Hawksille isot pisteet Kupittaalta, Oilers palasi sarjakärkeen
Hawks otti F-liigan miesten sarjassa tärkeän vierasvoiton kaatamalla Kupittaalla FBC Turun 5-2. Hawks nousi voitollaan pisteen päähän kahdeksantena olevasta TPS:stä. Oilers puolestaan kipusi taas taulukon kärkeen kaatamalla vieraissa EräViikingit 5-3.
Kalle Laakso viimeisteli Hawksin avausmaalin toisessa läpiajosta isäntien puolustajien haroessa tyhjää Antti Aarnion läpisyöttöön, ja seuraavat osumat syntyivät ylivoimalla. Viidellä neljää vastaan osui ensin Luukas Huolman Hawksille ja kohta takatolpalta Marius Suominen kotijoukkueelle. Hawksin voittomaaliksi jääneen 3–1-osuman juoksi päätösjakson alkuun vastaiskusta taas Kalle Laakso, ja Antti Aarnio kasvatti eroa ylivoimalla takatolpalta. Marius Suomisen illan toinen onnistuminen nosti FBC Turun vielä kahden maalin päähän mutta jäi joukkueen viimeiseksi, ja Felix Skand löi loppunumerot pelin viimeisellä minuutilla.
Oilersin perjantain tehomies oli kauden nappihankinta Jasper Auvinen, joka järjesti Öljymiesten maaleista neljä. Hän syötti isäntien avausmaalin jälkeen Joona Hokkasen kahdesti maalintekoon ja otti uudelleen ohjat EräViikinkien noustua toisessa erässä 3–2-johtoon. Auvinen syötti jo päätösjakson toisella minuutilla Eetu Sorvalin tasoituksen ja iski yhdeksän minuuttia ennen loppua joukkueensa johtoon ylivoimalla. Päätösnumerot osui viimeisellä viisiminuuttisella Santeri Lindfors isäntien nukahdettua Oilersin kulmavapaalyönnissä.
Sarja jatkuu lauantaina otteluilla Nurmon Jymy-LASB, Nokian KrP–Classic, Oilers–FBC Turku ja Westend Indians–EräViikingit.
