Eurojackpotin potti kohoaa noin 22 miljoonaan euroon

12.12.2025 22:33:22 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Perjantai-illan Eurojackpotin arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten potti kasvaa. Tiistaina Eurojackpotin potissa on noin 22 miljoonaa euroa.

Eurojackpotin perjantain arvonnan (kierros 50/2025) oikea rivi on 2, 25, 27, 37 ja 50. Tähtinumerot 2 ja 11.

Täysosumia ei löytynyt, joten tiistain arvonnassa pelin potti kasvaa noin 22 miljoonaan euroon.

Perjantaina löytyi kolme kappaletta 5+1 -oikein rivejä, joilla voitti 593 949 euroa. Kaikki kolme 5+1 -voittoa matkasivat Saksaan.

Suomesta löytyi tänään Eurojackpotista korkeimmillaan 4+1 -oikein rivejä, joilla voitti 369 euroa.

Perjantain Millin voittorivi on 3, 7, 9, 10, 16 ja 38. Lisänumero 34. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Perjantai-Jokerin voittorivi on 2 8 2 1 5 2 5. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on San Diego 11. Lomatonneja meni jakoon kuusi kappaletta.

