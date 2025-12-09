Eurojackpotin potti kohoaa noin 22 miljoonaan euroon

Eurojackpotin perjantain arvonnan (kierros 50/2025) oikea rivi on 2, 25, 27, 37 ja 50. Tähtinumerot 2 ja 11.



Täysosumia ei löytynyt, joten tiistain arvonnassa pelin potti kasvaa noin 22 miljoonaan euroon.



Perjantaina löytyi kolme kappaletta 5+1 -oikein rivejä, joilla voitti 593 949 euroa. Kaikki kolme 5+1 -voittoa matkasivat Saksaan.



Suomesta löytyi tänään Eurojackpotista korkeimmillaan 4+1 -oikein rivejä, joilla voitti 369 euroa.



Perjantain Millin voittorivi on 3, 7, 9, 10, 16 ja 38. Lisänumero 34. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 2 8 2 1 5 2 5. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on San Diego 11. Lomatonneja meni jakoon kuusi kappaletta.