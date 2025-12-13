SDP:n Aki Lindén: Kokoomuksen on kannettava vastuunsa hyvinvointialueiden talousvaikeuksista
– On aika vaatia Orpon hallitus vastuuseen hyvinvointialueiden taloudesta. Kokoomuksen julma politiikka, jossa rahaa riittää rikkaimpien veronalennuksiin ja yksityisten terveysjättien liiketoiminnan tukemiseen, on saatava loppumaan. Vastuu on pääministeripuolueella, paaluttaa SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aki Lindén.
– Usealla hyvinvointialueella on meneillään rajut irtisanomiset, jotka vastaavat kooltaan suurten tehtaiden sulkemisia. Kokoomuslaista työministeriä, pääministeriä tai kunta- ja alueministeriä ei ole näkynyt paikkakunnilla näitä iskuja lieventämässä. Hallitus on sen sijaan ”seurannut” alueiden talouden vaikeutumista ja reagoinut siihen vasta tällä viikolla lakiesityksellä, joka on riittämätön.
– Hallituksen olisi jo vuoden 2023 lopussa pitänyt antaa alueille pidempi aika talouden tasapainotukseen, kuten SDP vaati. Hallitus valitsi toisen linjan pakottaessaan alueet leikkaamaan palvelujaan. Eräillä alueilla tämä on johtanut katastrofiin ja enemmistö alueista on syvissä vaikeuksissa.
– Kun kuntatalouden mustana perjantaina 17.11.2023 kävi ilmi, että kunnat olivat ajautumassa syvään talouskriisiin, hallitus helpotti tilannetta jo maanantaina antamalla kunnille lisäaikaa. Tuolloin kokoomus johti muun muassa Helsinkiä, Tamperetta ja Turkua. Aivan samanlainen ratkaisu olisi pitänyt tehdä hyvinvointialueille, mutta hallitus vaikuttaa näkevän ne opposition linnakkeina, joita ei ole kiire auttaa. Tällainen on kyynistä valtapolitiikkaa!
– Kuntien apuun rientäessään hallitus leikkasi samalla viikolla hyvinvointialueilta 39 miljoonaa euroa vuoden 2024 täydentävässä talousarviossa ja sen lisäksi hyvinvointialueiden perusrahoitusta on leikattu jo kahdesti säätämällä ns. omavastuun alueiden lakisääteiseen jälkikäteisrahoitukseen ja kurittamalla Helsinkiä ylijäämästä. Tehtäväkohtaisia leikkauksia on tehty valtion vuosien 2024–2026 budjeteissa 18 eri toimintoon yhteensä 650 miljoonan euron edestä. Hallitusohjelman mukaan leikkaustavoite oli jopa 2 miljardia euroa, mutta siihen se ei ole sentään pystynyt.
– Hallitus ei tunnu tietävän, miten se suhtautuisi hyvinvointialueisiin. Toisaalta hallitus haukkuu niitä opposition luomuksiksi ja toisaalta se selittää EU:n suuntaan niiden auttavan Suomen talouden vakauttamisessa. Hallitus tietää, että aikaisempi kuntiin perustuva sote-malli ei kestäisi nykytilanteessa. Hallitukselta puuttuu näkemys, miten se kehittäisi sotealueiden toimintaa. Tämä on vakava asia, koska kyseessä on kansalaisille elintärkeä palveluiden kokonaisuus ja valtion budjetin suurin menoerä.
