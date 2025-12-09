Keskusta julkaisi soten korjaussarjan – Kaikkonen: Hallituksen toimettomuus on sietämätöntä
Keskusta julkaisi tänään sosiaali- ja terveydenhuollon korjaussarjan.
Keskustan lista sisältää yhteensä 11 erilaista toimenpide-ehdotusta. Listalla on muun muassa toimia hyvinvointialueiden talouden vakauttamiseksi, tuottavuuden parantamiseksi ja tutkimustoiminnan vahvistamiseksi.
Pidemmällä aikavälillä myös rahoitusjärjestelmää on uudistettava. Alueiden eriytyminen on kasvava ongelma. Osa alueista pärjäilee, osa on vakavissa vaikeuksissa.
Keskustan korjaussarja on kustannusneutraali. Esitetyt toimenpiteet eivät vaadi lisärahoitusta valtion budjetista.
Orpon hallituksen välinpitämättömyys hyvinvointialueiden tilanteesta on Keskustan mielestä hämmentävää. Puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan hallitus jättänyt hyvinvointialueet täysin heitteille.
- Hyvinvointialueet on jätetty yksin talousongelmiensa kanssa. Sote-uudistuksesta ei tullut kerralla valmista tai virheetöntä. Sitä on korjattava ja parannettava. Kansalaisille tärkeät terveys- ja vanhuspalvelut on pelastettava. Siksi Keskusta esittää soten korjaussarjaa.
Kaikkonen pitää nykytilannetta kestämättömänä. Hyvinvointialueet joutuvat pakkoraossa tekemään lyhytnäköisiä säästöjä.
Kovimman hinnan maksavat irtisanottavat työntekijät ja kansalaiset, joilta häviävät lähipalvelut.
Keskusta vetoaa, että hallitus harkitsi uudelleen yli puoluerajojen toimivan parlamentaarisen soteryhmän perustamista. Soteuudistuksen ongelmat eivät viivyttelemällä eivätkä syyttelemällä parane.
- Jos Keskustan neuvot eivät hallitukselle kelpaa, niin kuunnelkaa edes asiantuntijoita. Keskusta esitti yhdessä muun opposition kanssa puolueiden välistä parlamentaarista yhteistyötä jo aikaisemmin syksyllä, Kaikkonen huomauttaa.
Keskustan soterahoituksen korjaussarja löytyy kokonaisuudessa tämän uutisen liitteenä sekä alla olevasta linkistä: https://keskusta.fi/wp-content/uploads/2025/12/Keskustan-sote-rahoituksen-korjaussarja-2025.pdf
Liitteet
Linkit
