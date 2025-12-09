Keskusta julkaisi soten korjaussarjan – Kaikkonen: Hallituksen toimettomuus  on sietämätöntä

Musta päivä Suomelle – Keskustan Kaikkonen: “Hukka perii - johtopäätösten aika” 25.11.2025 16:39:22 EET | Tiedote

Tiistaista muodostui synkkä päivä Suomen taloudelle. Uusimmat tiedot kertovat työttömyyden pahentumisesta jo ennestään vaikeassa taloustilanteessa. Työttömyys on nyt korkeimmillaan 15 vuoteen, ja samaan aikaan Euroopan unioni on ilmoittanut Suomen joutuvan liiallisen alijäämän menettelyyn. Velka ei ole hallinnassa, ja Suomen luottoluokitusta laskettiin jo kesällä.