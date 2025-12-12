Suomi suistui pronssiotteluun – Tshekki vei MM-välierän jalkapallolukemin
Suomen unelma salibandyn naisten maailmanmestaruudesta mureni Ostravassa, kun Tshekki oli 5 934 katsojan edessä vahvempi jalkapallolukemin 1-0. Aiemmissa 14 MM-turnauksessa Suomi oli pelannut 11 kertaa finaalissa ja kolmesti pronssiottelussa.
Ansiotta ei Tshekin välierävoitto tullut, sillä kotijoukkue hallitsi peliä avauserästä asti ja osui siinä parhaimmillaan Suomen maalin tolppaan. Tshekin hallinta oli vielä selvempää toisessa erässä, jossa se Suomen onneksi vielä hukkasi melkeinpä ottelun parhaat maalipaikat. Barbora Huskova löi pallon täysin avopaikasta tyhjän maalin tolppaan, ja Michaela Kubeckovan rangaistuslaukaus pysähtyi maalivahti Miia Maarasen suojuksiin.
Suomi tiivisti kokoonpanoaan kolmannen erän vanhetessa, mutta sekään ei tänään tuottanut avausmaalia. Jatkoaika häämötti jo alle kahden minuutin päässä, kun Tshekki ratkaisi. Se voitti tilanteen Suomen oikeassa kulmassa ja irti päässyt Sarka Stankova pudotti pallon Michaela Kubeckovalle, jonka laukaus painui takatolppaa hipoen verkkoon. Kelloon jääneet minuutti ja 19 sekuntia eivät riittäneet Suomelle, joka ei saanut rakennettua kunnon tasoituspaikkaa edes kuudella viittä vastaan.
Suomen ja Tshekin aikaisemmat 13 kohtaamista MM-kaukalossa olivat kaikki päättyneet Suomen voittoon.
Salibandya, Ostrava, Tshekki
Naisten MM-turnaus, välierä
Tshekki–Suomi 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)
1. erä: Maaliton.
2. erä: Maaliton.
3. erä: 58.41 Michaela Kubeckova (Sarka Stankova) 1-0.
Torjunnat:
Nikola Prileska Tshekki 4+3+5=12
Miia Maaranen Suomi 5+5+3=13.
Jäähyt: Tshekki 0 min, Suomi 0 min.
Erotuomarit: Jörgen Andersson ja Kevin Cardell, Ruotsi.
Yleisöä: 5 934.
Suomen parhaana palkittiin Alma Laitila.
