Nokian KrP Pirkanmaan herra, EräViikingit yllätti Espoossa

Nokian KrP nousi avauserässä maalin tappiolta 3–1-johtoon, ja toisessa erässä Luukas Hyvärinen iski kotijohdoksi jo 4-1. Sitten alkoi Classicin nousu. Vilho Helin kavensi ennen toista taukoa, ja kolmannen erän alussa Peteris Trekse nosti kahdella perättäisellä maalillaan ”Familyn” rinnalle. Kiri riitti tänään kuitenkin vain yhteen pisteeseen, sillä jatkoajan neljännellä minuutilla Classic kompasteli palloon omalla alueellaan ja Luukas Hyvärinen taituroi upealla suorituksella lisäpisteen KrP:lle.

Espoon Otahallissa painittiin vielä kolmannessa erässä tasalukemissa 3-3, mutta sitten altavastaajan EräViikingit karkasi. Ville Heiska ja Juuso Möttönen veivät ennen erän puoliväliä vieraat 5–3-johtoon, ja Ilmari Äärelä osui EräViikingeille jo kuudennen. Indiansin riskipeli ilman maalivahtia tuotti ensin Joonatan Lindholmin kavennuksen, mutta sitten Juuso Möttönen ja Benjamin Tenhonen komistelivat lukemia tyhjiin. Möttönen laukoi tänään EräViikinkien maaleista neljä.

Nurmossa osui ensin LASB, mutta vielä ensi erässä Eemil Äijälä ja Arttu Saari iskivät kaksi maalia mieheen ja kotijohdoksi jo 4-1. Aapo Hämäläisen ja Roni Laasosen kavennukset avauserän lopussa ja toisen alussa siirsivät ratkaisun kolmanteen erään, jonka alussa Oskari Tenho laukoi kauden ensimmäisellään Jymyn voittomaaliksi jääneen 5–3-osuman. Roope Wikström kavensi vielä, mutta tasoitus ei onnistunut edes kuudella viittä vastaan.

Toiseksi viimeisenä oleva FBC Turku kiusasi mestari ja sarjakärki Oilersia pitkään, kun se johti avauserässä 3-1, nousi pelin puolivälissä tasalukemiin 5-5 ja vielä runsaat kolme minuuttia ennen loppusummeria nousi maalin päähän. Santeri Lindforsin ja Eetu Sorvalin maalit sinetöivät kuitenkin lopulta kolme pistettä Öljymiehille. Markus Markkola (3+1) sekä Antti Suomela (0+4) olivat Oilersin ja Matias Kallio (2+2) sekä Akseli Pöyhtäri (1+3) FBC Turun neljän tehopisteen taiturit. Turkulaisten kolmas osuma oli Tobias Honkasen liigauran avausmaali.

Oilersilla on sarjakärjessä nyt kolmen pisteen etumatka kaksi ottelua enemmän pelanneeseen Westend Indiansiin. Hännillä repäisi viimeisellä suoran säilyjän sijalla sinnittelevä Nurmon Jymy kolmen pisteen kaulan FBC Turkuun.

Sunnuntaina ovat vuorossa ottelut Nurmon Jymy–Classic ja OLS–LASB.