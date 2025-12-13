Salibandyn maailmankirjat sekaisin – Suomi ja Ruotsi pelaavat MM-pronssista

Naisten MM-kisoja on pelattu vuodesta 1997 alkaen, ja joka kerta on vähintään joko Ruotsi tai Suomi pelannut loppuottelussa. Ilman Ruotsia on loppuottelu pelattu Ruotsissa 1999 ja Singaporessa 2005 Suomen pudotettua kummallakin kerralla Ruotsin välierässä ja kohdattua finaalissa Sveitsin.

Tshekki ylsi finaaliin nyt ensi kertaa, Sveitsillä on tilillään maailmanmestaruus 2005 ja neljä MM-hopeaa.

Aikanaan Suomessa F-liigaa pelannut Seraina Fitzi illan välierässä iski kaksi maalia ja Chiara Gredig yhden, kun Sveitsi karkasi 15 minuutissa 3–0-johtoon. Ellen Rasmussen kavensi Ruotsille, mutta Norina Reusser osui ensi erän lopussa haastajalle jo neljännen kerran. Reusser laukoi toisen erän alkuun lukemiksi jo 5-1, ja kolmannen erän puolivälissä oli Anja Wyssin vuoro osua Sveitsille kuudes maali. Ruotsi alkoi vetää maalivahti Lovisa Hediniä pois maaliltaan jo heti Sveitsin 6–1-maalin jälkeen mutta kykeni vain kahteen kavennukseen.