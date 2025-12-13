SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Purra nosti kädet pystyyn suomalaisten suurimpien huolien edessä

– Purra aloitti luettelemalla ongelmia ja syyttämällä edeltäjiään ja siirsi sujuvasti vastuun seuraajilleen. Tästä välistä hän unohti oman vastuunsa. Valtiovarainministeri nostaa kädet pystyyn ihmisten palveluiden edessä. Seuraavalle hallitukselle jäävät niin kuntien kuin hyvinvointialueiden rahoituksen korjaaminen. Kolme viikkoa sitten hallitus lopetti kuntien rahoitusuudistuksen valmistelun. Nyt olisi pikaisesti varmistettava esimerkiksi, että mikään kunta ei joudu maksamaan valtiolle negatiivisia valtionosuuksia. Purran asettaman aikataulun mukaan uudistuksia voisi tulla voimaan vasta 2029, Mäkynen ihmettelee.

Hyvinvointialueiden järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntien koulutus-, työllisyys- ja elinkeinopalvelut ovat tärkeimpiä suomalaisten arjen peruspalveluita. Hallituksen luopuessa rahoituksen uudistamisesta alueet ja kunnat jäävät epävarmuuteen pitkäksi ajaksi.

– Täysin toimeton hallitus ei toki ole ollut. Purra jätti puheessaan mainitsematta, että hallitus on pienentänyt alueiden rahoitusta yli 650 miljoonalla eurolla ja valmistelee edelleen uusia leikkauksia. Tämän seurauksena alueet joutuvat nyt irtisanomaan jopa tuhansia hoitohenkilökunnasta ja hoitoonpääsy lääkärin vastaanotolle on hidastunut nopeasti hallituksen heikennettyä hoitotakuuta. Tätä Purra lupaa suomalaisille lisää ja se on huono uutinen ihmisten palveluiden kannalta, koska samalla hoidon tarve jatkaa kasvuaan väestön ikääntyessä, Mäkynen sanoo.