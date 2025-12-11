Joulumieltä yhdessä – Osuuskauppa Suur-Savon lahjoitus tuo apua perheille

Osuuskauppa Suur-Savo on jo useiden vuosien ajan lahjoittanut yhteistyökumppaneiden joulukortteihin varatut rahat hyväntekeväisyyteen osana laajempaa vastuullisuustyötään. Monina vuosina lahjoituskohteen ovat saaneet valita asiakasomistajat, mutta tänä vuonna äänestys toteutettiin organisaation sisäisesti henkilöstön mielipidettä kuunnellen.

Äänestyksessä oli vaihtoehtoina kolme tärkeää lahjoituskohdetta: lasten oikeuksien edistäminen, vähävaraisten lapsiperheiden auttaminen sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen. Lähes puolet kyselyyn vastanneista päätyi antamaan äänensä vähävaraisten lapsiperheiden auttamiselle. Henkilöstön toivetta kuunnellen osuuskauppa on päättänyt lahjoittaa tämän vuoden joulukortteihin ja sidosryhmämuistamisiin varatut rahat Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry Mikkelille.

– Olemme kiitollisia lahjoituksesta. Osuuskauppa Suur-Savon henkilöstö on huomioinut yhden ajankohtaisimmista huolenaiheista, viime aikoina merkittävästi lisääntyneen lapsiperheköyhyyden. Lahjoitusvaroilla Hope ry Mikkeli hankkii vähävaraisille lapsiperheille vuoden teemamme mukaisesti yhteistä tekemistä ja elämyksiä arkeen. Osa lahjoituksesta käytetään lasten harrastusten tukemiseen ja uskomme, että ruoka-avulle on myös tarvetta, kertoo Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry Mikkelin tiiminvetäjä Petra Turunen.

– Joulumieli syntyy auttamisen halusta ja Suur-Savo haluaa olla tänäkin vuonna tukemassa paikallista hyvinvointia eri tavoin. On hienoa, että voimme olla mukana tukemassa vähävaraisten lasten arkea yhdessä Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry Mikkelin kanssa, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Taina Penttinen.

– Joulukorttirahalahjoituksella voimme yhdessä tehdä joulusta merkityksellisen ja antaa tukea sinne, missä sitä henkilöstömme mielestä juuri nyt eniten tarvitaan, sanoo Osuuskauppa Suur-Savon asiakkuuspäällikkö Leena Vironen.