SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Pääministeri Orpo vetäytyy vastuusta yhdenvertaisuustiedonannon taakse
SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar on pettynyt pääministeri Petteri Orpon (kok.) hitaaseen ja hampaattomaan reagointiin perussuomalaisten uusimpaan rasismikohuun.
– Yhdenvertaisuustiedonanto on pelkkä irvikuva, jos pääministeri Orpo katsoo, että riittää, kun poikkeamiin siitä reagoidaan, vaikka niitä ei voida estää, Razmyar toteaa.
– Orpo totesi, että kaikkiin poikkeamiin tiedonannosta on puututtu ja että tähänkin puututaan ensi viikolla eduskuntaryhmien tasolla. Olen mennyt jo sekaisin laskuissa, monettako kertaa hallitus setvii kansanedustajiensa rasistisia ulostuloja. Nämä tilanteet tulevat jatkumaan, koska pääministeri sen sallii ja tulee sallimaan jatkossakin, vaikka hän pitää jokaista keskustelua onnistumisena.
– Moni tavallinen suomalainen häpeää silmät päästään perussuomalaisten kansanedustajien käytöstä. Pääministeri kykenee vastaamaan tähän vain, että asiasta keskustellaan ensi viikolla. Ainoa säällinen asia, mitä voidaan vaatia, on julkinen anteeksipyyntö vähintään kyseisiltä kansanedustajilta ja perussuomalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtajalta. Jos anteeksipyyntöä ei saada, ovat pelisääntökeskustelut aivan turhia ja Orpo jättää hyväksynnällään syvän ja synkän tahran historiaan oikeuttaessaan rasismin aivan uudella tavalla.
– Pienenä viennistä riippuvaisena maana olettaisin Suomen pääministerin suhtautuvan vakavammin maakuvaan aiheutuvaan säröön. Vaikuttaako tämä perussuomalaisen elinkeinoministerin vastaanottoon, kun hän suuntaa seuraavan kerran vienninedistämismatkalle Aasiaan? Miten tämä vaikuttaa työperäiseen maahanmuuttoon, kun perheensä kanssa juuri tänne muuttanut aasialainen osaaja kohtaa tällaista käytöstä kansakunnan kaapin päältä? On selvää, että Suomen kansainvälinen maine tahraantuu tällaisten täysin tarpeettomien skandaalien myötä.
