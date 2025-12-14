Ruotsi kaatui pronssiottelussa – Suomi jatkaa mitaliputkessa

Avausmaalin kahden pettymystään nieleskelleen joukkueen kohtaamisessa osui Ruotsi, mutta Veera Kauppi herätti Suomen pelille kiskaisemalla syötönkatkon ja nousun kruunuksi pelin tasoihin. Suomen päästyä ylivoimalle My Kippilä pommitti kaukaa johtomaalin, ja tauolla Suomi johti jo 3-1 Oona Kaupin tungettua Veera Kaupin laukauksen kakkospallon etukulmasta verkkoon.

Ruotsi nousi vielä tasoihin toisessa erässä, kun ensin poikkisyöttö kääntyi Alma Laitilan mailasta omaan verkkoon ja vielä Wilma Johansson osui sekavassa tilanteessa Suomen maalin siirryttyä sijoiltaan. Suomen ylivoimapeli kaksi ylivoimaa tuottivat tänään kaksi maalia, ja toinen niistä oli uusi johto, kun My Kippilä ei kierrosta laukonutkaan itse vaan syötti painottomalle puolelle Oona Kaupille ja tämä tälläsi pallon sisään. Ruotsin paine jäi päätöserässä totuttua kevyemmäksi, vaikka Hanna Nordstrand vielä kavensikin Suomen vastaiskun käännyttyä pallonmenetyksellä Ruotsin ylivoimahyökkäykseksi. Vapauttavan kuudennen maalin sijoitti keskeltä isosta tilasta Milla Nordlund Emilia Pietilän poikkisyötöstä eikä Ruotsi enää onnistunut edes kuudella viittä vastaan.

Suomi on ainoana maana ollut mitaleilla kaikissa salibandyn naisten, miesten, U19-naisten ja U19-miesten MM-turnauksissa.

Salibandya, Ostrava, Tshekki

Naisten MM-turnaus, pronssiottelu

Ruotsi–Suomi 4-6 (1-3, 2-1, 1-2)

1. erä: 5.27 Hanna Nordstrand (Lisa Carlsson) 1-0, 10.11 Veera Kauppi 1-1, 13.14 My Kippilä (Veera Kauppi) 1-2 yv, 16.45 Oona Kauppi (Veera Kauppi) 1-3.

2. erä: 21.16 Nordstrand 2-3, 25.14 Wilma Johansson (Linnea Hammar) 3-3, 26.12 Oona Kauppi (Kippilä) 3-4 yv.

3. erä: 41.07 Emilia Pietilä (Olivia Pietilä) 3-5, 50.54 Nordstrand (Ellen Bäckstedt) 4-5, 55.03 Milla Nordlund (Emilia Pietilä) 4-6.

Torjunnat:

Frida Görtz Ruotsi 1+2+1=4,

Miia Maaranen Suomi 6+2+5=13.

Jäähyt: Ruotsi 2×2 min, Suomi 0 min.

Erotuomarit: Christian Friemel ja Erik Hasselberg, Sveitsi

Yleisöä: 5 599.

Suomen parhaana palkittiin Oona Kauppi.