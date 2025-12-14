Sveitsi puolusti maailmanmestariksi 8 844 katsojan edessä
Sveitsi juhlii toista salibandyn naisten maailmanmestaruuttaan kaadettuaan Ostravassa 8 844 katsojan edessä Tshekin 2-0. Välierissä Sveitsi oli lyönyt Ruotsin 6-3 ja Tshekki Suomen 1-0.
Celine Stettler laukoi Sveitsin heti avauserässä johtoon, joka kesti ottelun loppuun saakka. Tshekki voitti laukaukset selvästi muttei saanut palloakaan ohi Sveitsin maalivahti Sveitsi puolusti maailmanmestariksi 8 844 katsojan edessä, ja viimeisellä minuutilla Isabelle Gerig nosti vielä loppunumerot tyhjään Tshekin verkkoon.
Sveitsin valmennusryhmään kuului suomalainen Kari Koskelainen ja Tshekin vastaavaan Kati Eteläpää.
Sveitsin edellinen MM-kulta tuli 2005 Singaporessa, kun joukkue löi loppuottelussa Suomen. Sveitsillä on lisäksi neljä MM-hopeaa ja kuusi pronssia. Tshekki ylsi finaaliin ensimmäistä kertaa, ja MM-pronssia se on voittanut kahdesti.
Turnauksen tähdistö:
Maalivahti Lara Heini Sveitsi
Puolustaja Sarka Stankova Sveitsi
Puolustaja Nela Jirakova Tshekki
Hyökkääjä Michaela Kubeckova Tshekki
Hyökkääjä Veera Kauppi Suomi
Hyökkääjä Isabelle Gerig Sveitsi
Turnauksen arvokkain pelaaja Sarka Stankova Tshekki
MM-loppuottelu Sveitsi–Tshekki 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)
1. erä: 12.14 Celine Stettler (Linn Larsson) 1-0.
2. erä: Maaliton.
3. erä: 59.22 isebelle Gerig (Seraina Fitzi) 2-0 tm.
Torjunnat:
Lara Heini Sveitsi 7+3+9=19,
Nikola Prileska Tshekki 2+2+1=5.
Jäähyt: Sveitsi min, Tshekki min.
Erotuomarit: Daniel Hultberg ja Edo Sabanovic, Ruotsi.
Yleisöä: 8 844.
