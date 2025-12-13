Classic ja OLS karkasivat voittoihin
F-liigan miesten sarjassa pelattiin sunnuntaina kaksi ottelua. Classic kaatoi vieraissa Nurmon Jymyn 8-3 ja OLS kotonaan LASBin 6-4.
Ilman maajoukkuehyökkääjäänsä Eemil Äijälää taistellut Nurmon Jymy aloitti vahvasti karaten kaksikon Oskari Tenho – Karri Vaarala toisilleen syöttämillä osumilla 2–0-johtoon. Oskari Heikkilä ja Ville Hietaranta toivat kuitenkin vieraat rinnalle, mutta vielä pelin puolivälissä mentiin tasalukemissa 2-2. Sitten Classic alkoi repiä eroa, kun Ville Lastikka sekä Otto Kilpi osuivat vielä toisessa erässä ja Nico Salo heti kolmannen alussa. Jymyn kolmannen erän kavennus oli Oskari Tenhon illan toinen maali, mutta Classic vastasi siihen iskemällä kolme lisää. Classic pääsi ottelussa kolmesti ylivoimalle ja rankaisi joka kerta maalilla.
OLS karkasi jo ottelun avausminuutilla johtoon Roope Okkosen maalilla ja johti kahden erän jälkeen 4-2. LASB tuli kuitenkin vielä: Jesperi Kainulainen avasi maalitilinsä liigassa näyttävällä rystyllä selin maaliin, ja Niklas Kuisma lapioi heti seuraavassa vaihdossa luukulta tasoituksen. OLS ratkaisi pelin lopulta erikoistilanteista. Joona Karjula laukoi voittomaaliksi jääneen 5–4-osuman viisi minuuttia ennen täyttä aikaa ylivoiman alimman miehen paikalta, ja loppunumerot liidätti Aapo Rantaniemi tyhjiin.
Classic nousi voitollaan pisteen päähän sarjakakkonen Westend Indiansista. OLS on tukevasti sijalla kuusi viisi pistettä jäljessä Nokian KrP:tä ja kymmenen edellä EräViikinkejä.
F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona Seinäjoella paikallisottelulla SPV–Nurmon Jymy.
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
