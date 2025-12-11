Norelco mukana vahvistamassa sähkövoimatekniikan osaamista ja tutkimusta Savonlinnassa
Savonlinnassa on käynnistymässä laaja-alainen yhteistyö sähkövoimatekniikan osaamisen ja tutkimuksen vahvistamiseksi. Alan koulutusta ja yritysyhteistyötä tukevassa hankkeessa ovat mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Norelco Oy, Suur-Savon Sähkö Oy ja Savonlinnan kaupunki.
"Haluamme olla mukana kehittämässä Itä-Suomen sähkövoimatekniikan osaamista ja tutkimusinfrastruktuuria. Tämä yhteistyö tarjoaa meille mahdollisuuden tiivistää yhteyksiä koulutus- ja tutkimusmaailmaan sekä vahvistaa innovaatiotoimintaa," sanoo Norelco Oy:n toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.
Yhteistyöllä taataan uuden tutkijayliopettajan rekrytointi viiden vuoden määräajaksi Savonlinnaan. Tutkijayliopettaja erikoistuu sähkövoimatekniikkaan, erityisesti sähkönjakeluverkkojen ja -järjestelmien automaatioratkaisuihin.
Uudella tehtävällä tuetaan Savonlinnan elektroniikan 3K-tehtaalle rakentuvaa suurjännitelaboratoriokeskuksen innovaatioekosysteemiä ja alueen yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.
"Yhteistyö on erinomainen esimerkki siitä, miten korkeakoulu, kaupunki ja yritykset voivat yhdessä kehittää alueellista osaamista ja kilpailukykyä. Tutkijayliopettajan rooli on tärkeä linkki tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinoelämän välillä," kertoo Xamkin vararehtori Kalevi Niemi.
Tavoitteena on kasvattaa sähköalan tutkimus- ja kehityspanostuksia noin neljään miljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä sekä vahvistaa Xamkin koulutuksen ja yritysyhteistyön edellytyksiä Itä-Suomessa.
Savonlinnan kaupunki tukee hanketta osana teknologiapuisto Nohevan kehitystyötä ja puhtaan energian murroksen toteuttamista. Yhteistyön syventäminen vahvistaa Savonlinnan asemaa sähkövoimatekniikan ja automaation tutkimus- ja koulutuskeskuksena sekä edistää teollisuuden ja uusien energiaratkaisujen kehitystä alueella.
Tietoa Norelcosta
Norelco on mukana turvaamassa tulevaisuutta, joka sähköistyy kovaa vauhtia. Olemme vahvasti läsnä aurinkoenergian, vedyn tuotannon ja sähköisten ajoneuvojen projekteissa unohtamatta perusverkkoja, joiden varaan kaikki muu rakentuu. Tavoitteemme on olla Pohjoismaiden halutuin kumppani sähkönjakeluprojekteissa.
Tuotteemme varmistavat sähkönjakelun toimivuuden rakennuksissa, teollisuudessa, datakeskuksissa, uusiutuvan energian hankkeissa ja infrastruktuurissa. Päätuotteitamme ovat sähkökeskukset, kojeistot, muuntamot ja sähköasemat – ratkaisut, joita olemme valmistaneet jo yli 60 vuoden ajan. Tarjoamme myös kattavat elinkaaripalvelut tuotteillemme.
Toimimme monikulttuurisessa ympäristössä eettisten periaatteiden ohjaamina. Tuotteemme valmistetaan neljässä tehtaassa Savonlinnassa ja Kuopiossa. Hyödynnämme uusinta teknologiaa, leanin toimintamalleja sekä perheyrityksellemme tärkeitä arvoja. Rakennamme kestävää huomista myös tuleville sukupolville.
