Norelco mukana vahvistamassa sähkövoimatekniikan osaamista ja tutkimusta Savonlinnassa

"Haluamme olla mukana kehittämässä Itä-Suomen sähkövoimatekniikan osaamista ja tutkimusinfrastruktuuria. Tämä yhteistyö tarjoaa meille mahdollisuuden tiivistää yhteyksiä koulutus- ja tutkimusmaailmaan sekä vahvistaa innovaatiotoimintaa," sanoo Norelco Oy:n toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.

Yhteistyöllä taataan uuden tutkijayliopettajan rekrytointi viiden vuoden määräajaksi Savonlinnaan. Tutkijayliopettaja erikoistuu sähkövoimatekniikkaan, erityisesti sähkönjakeluverkkojen ja -järjestelmien automaatioratkaisuihin.

Uudella tehtävällä tuetaan Savonlinnan elektroniikan 3K-tehtaalle rakentuvaa suurjännitelaboratoriokeskuksen innovaatioekosysteemiä ja alueen yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

"Yhteistyö on erinomainen esimerkki siitä, miten korkeakoulu, kaupunki ja yritykset voivat yhdessä kehittää alueellista osaamista ja kilpailukykyä. Tutkijayliopettajan rooli on tärkeä linkki tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinoelämän välillä," kertoo Xamkin vararehtori Kalevi Niemi.

Tavoitteena on kasvattaa sähköalan tutkimus- ja kehityspanostuksia noin neljään miljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä sekä vahvistaa Xamkin koulutuksen ja yritysyhteistyön edellytyksiä Itä-Suomessa.

Savonlinnan kaupunki tukee hanketta osana teknologiapuisto Nohevan kehitystyötä ja puhtaan energian murroksen toteuttamista. Yhteistyön syventäminen vahvistaa Savonlinnan asemaa sähkövoimatekniikan ja automaation tutkimus- ja koulutuskeskuksena sekä edistää teollisuuden ja uusien energiaratkaisujen kehitystä alueella.