Vihreiden Mikkonen: Suomella ei kertakaikkiaan ole varaa Orpon hallitukseen – “Jouluruokien suunnittelun sijaan monessa kodissa pohditaan, mistä ruokaa huomiseksi”
Mikkosen mukaan Perussuomalaisten halu lietsoa rasismia kertoo siitä, ettei sen hallituksessa tekemä politiikka kestä päivänvaloa. Mikkonen arvosteli budjettia käsitelleessä ryhmäpuheessaan kovin sanoin hallituksen epäinhimillistä ja kestämätöntä politiikkaa.
Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.
Mikkonen muistutti puheensa aluksi, että Suomessa on noin 300 000 päiväkoti-ikäistä lasta ja valtaosa heistä tietää, että kaveria ei saa kiusata. Mikkosen mukaan vanhemmat yhdessä varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa tekevät parhaansa ollakseen kelvollisia roolimalleja ja kasvattaakseen lapsia olemaan ihmisiksi.
– Pakkoko sitä on päättäjien taholta oikein ehdoin tahdoin vaikeuttaa? Mikkonen kysyi puheessaan.
Mikkonen totesi, että viime päivien tapahtumien seurauksena perheissä, päiväkodeissa ja kouluissa käydään parhaillaan keskusteluja siitä, mikä on sopivaa käytöstä. Siitä, saako kaveria nimitellä. Siitä, onko ihmisen arvottaminen ulkonäön tai taustan perusteella hyväksyttävää unohtamatta toki koko sirkuksen kansainvälisiä ulottuvuuksia.
– Ja tätä kaikkea pääministeri Orpo ja muut hallituspuolueet katsovat jälleen läpi sormien. En haluaisi antaa yhtään enempää tilaa tälle perussuomalaisten rasistiselle performanssille, mutta tämän kuitenkin sanon: Ei se ole sattumaa, että hallituksen kakkospuolue tarttuu kuin hengenhädässä jokaiseen mahdollisuuteen ohjata keskustelua sivuraiteille, Mikkonen huomautti.
– Kaiken tämän irvokkaan karnevalisoinnin alle on tarkoitus haudata petettyjä lupauksia pienituloisille ja duunareille, kylmäsydämisiä leikkauksia köyhiltä suomalaisilta ja epäonnistuneita taloustavoitteita.
Mikkonen muistutti, että Suomen talous on suurten haasteiden edessä. Siksi on kestämätöntä, että hallitus omilla toimillaan kylvää entistä suurempaa epävarmuutta talouteen ja ihmisten arkeen.
– Jouluruokien suunnittelun sijaan monessa kodissa pohditaan, mistä ruokaa huomiseksi. joulukortin sijaan moni on saanut käteensä irtisanomisilmoituksen. Hallituksen vastaus tähän on leikata lisää kaikkein köyhimmiltä. Tehdä irtisanomisesta vieläkin helpompaa. Ja ajaa alas järjestöjä, joilta saa apua vaikeina aikoina. Ja silti rahaa riittää esimerkiksi suurituloisimpien veronkevennyksiin, Mikkonen ihmetteli.
– Nämä ovat käsittämättömiä arvovalintoja. Nyt jos koskaan tulisi varmistaa, että pidämme kaikki samassa veneessä sen sijaan, että osa sysätään yli laidan. Ei ole mitään järkeä säästää satasta tänään, jos se johtaa tonnin laskuun muutaman vuoden päästä. Suomella ei kertakaikkiaan ole varaa Orpon hallitukseen, Mikkonen päätti.
