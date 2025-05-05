Kansallisgallerian museoissa vieraili yhteensä 863 356 ihmistä vuonna 2025
Ateneumissa kävijöitä oli 507 808, Kiasmassa 274 248 ja Sinebrychoffin taidemuseossa 81 300. Ateneumin aukioloaikoja pidennetään alkuvuonna 2026 Gallen-Kallela, Klimt & Wien -näyttelyn suuren suosion vuoksi.
Ateneumin vuoden 2025 näyttelyt ovat jatkaneet museon suosittujen näyttelyiden sarjaa ja houkutelleet yleisöä taiteen äärelle sankoin joukoin. Ateneumissa avautui vuoden aikana kaksi vaihtuvaa näyttelyä, joista Gallen-Kallela, Klimt & Wien on esillä vielä 1.2.2026 asti. Ateneumin aukioloaikoja pidennetään 12.1.–1.2.2026, jotta kaikki halukkaat pääsevät näkemään kävijöitä jonoksi asti keränneen näyttelyn. Katso Ateneumin aukioloajat
Kiasmassa avautui vuonna 2025 peräti viisi näyttelyä, jotka ovat tuoneet yleisön nähtäville monipuolisesti kotimaisten ja kansainvälisten nykytaiteilijoiden taidetta. Vuoden päänäyttely, Sarah Lucasin PALJAS KATSE on Britannian merkittävimpiin nykytaiteilijoihin lukeutuvan Lucasin ensimmäinen yksityisnäyttely Pohjoismaissa. Se on avoinna vielä 8.3.2026 asti.
Sinebrychoffin taidemuseossa avautui vuonna 2025 kaksi vaihtuvaa näyttelyä, joista Antiikin sankarit päättyi elokuussa. Välimeren valosta voi sen sijaan nauttia vielä tammikuun alkupuolelle Espanja myyttien takaa -näyttelyssä, joka esittelee 1800-luvun ja 1900-luvun alun maalaustaidetta suomalaisyleisölle ennennäkemättömän laajasti. Näyttelyn viimeinen aukiolopäivä on 11.1.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia LaitaViestintäpäällikköKansallisgalleriaPuh:0405908805piia.laita@kansallisgalleria.fi
Kansallisgallerian muodostavat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Kansallisgallerian vastuulla on valtion taidekokoelma, jonka ylläpitämisestä huolehtii Kansallisgallerian kokoelmahallintaosasto. Kansallisgalleriaan kuuluu lisäksi Valtion taideteostoimikunta kokoelmineen. www.kansallisgalleria.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kansallisgalleria / Finlands Nationalgalleri / Finnish National Gallery
Kansallisgallerian kokoelmaa hyödyntävä Remix the Archive -näyttely esillä New Yorkissa5.5.2025 09:37:00 EEST | Tiedote
Kansallisgallerian järjestämän kansainvälisen generatiivisen taiteen kilpailun Combine24:n finaaliteoksia esitellään newyorkilaisessa Dunkunsthalle-galleriassa 9.5–21.6.2025. Viime vuonna järjestetyssä kilpailussa osallistujat hyödynsivät Kansallisgallerian tekijänoikeusvapaata, CC0-lisensoitua kokoelmadataa generatiivisen taiteen teosten luomisessa. New Yorkissa Remix the Archive -näyttely toteutetaan yhteistyössä Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin ja Suomen New Yorkin pääkonsulaatin kanssa.
Remix the Archive exhibition, using data from the Finnish National Gallery collection, comes to New York5.5.2025 09:37:00 EEST | Press release
The finalist works of the international generative art competition Combine24 will be on show at the Dunkunsthalle Gallery in New York 9 May-21 June 2025. The competition asked for participants to use the National Gallery’s copyright-free, CC0-licensed collection data to create new generative artworks. The Remix the Archive exhibition is a collaboration between the Finnish Cultural Institute and the Consulate General of Finland in New York.
Ateneumin taidemuseota johtaneelle Marja Sakarille myönnettiin taideneuvoksen arvonimi17.1.2025 12:43:27 EET | Tiedote
Sakarin huomattavan monipuolinen työ kuvataiteen kentällä on antanut paljon sekä taiteen tutkimukseen että suomalaisten arkeen.
Kansallisgallerian museot keräsivät yleisöä ennätyksiin asti3.1.2025 09:37:00 EET | Tiedote
Vuonna 2024 Ateneumissa, Kiasmassa ja Sinebrychoffin taidemuseossa kävi yhteensä noin 918 000 ihmistä. Sekä Ateneumissa että Sinebrychoffin taidemuseossa vieraili vuoden aikana ennätyksellinen määrä kävijöitä. Kokoelmateoksia digitaalisesti uusilla tavoilla saavutettavaksi toi Digitaalinen Kansallisgalleria -ohjelma.
Ilmo Kapanens och Aarni Kapanens verk Loom of Reality vann huvudpriset i Finlands Nationalgalleris tävling för generativ konst Combine248.10.2024 13:01:41 EEST | Pressmeddelande
Huvudpriset på tiotusen euro delades ut av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Andra pris i tävlingen, åttatusen euro, vanns av Andreas Rau med verket Inventory Numbers. I tävlingen delades också ett pris för publikens favorit ut. Publikpriset uppgick till femtusen euro, och publiken kunde rösta på sin favorit digitalt. Publikens favoritverk var Ilmo Kapanens och Aarni Kapanens verk Loom of Reality.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme