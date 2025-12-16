Työttömien osa-aikatulot pienenivät suojaosan poistamisen jälkeen
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien poistamisen jälkeen työttömien työttömyysturvan aikaiset ansiotulot ovat painottuneet aiempaa pienempiin summiin. Osa-aikaisen työskentelyn lopettaminen työttömyysturvan aikana lisääntyi hieman. Muutos näkyy erityisesti Kelan maksaman perusturvan saajilla.
Työttömyysturvasta ja yleisestä asumistuesta poistui 1.4.2024 suojaosa, joka aiemmin mahdollisti 300 euron ansiotulot ilman, että etuus pieneni. Nyt etuudet alkavat pienentyä heti ensimmäisestä ansiotuloeurosta, ja 300 euron ansiotuloilla bruttotulot kasvavat enää 150 euroa.
Suojaosan poistamisen jälkeen touko–joulukuussa 2024 Kelan työttömyysetuuksia saaneiden työtuloissa korostuivat huomattavasti aiempaa enemmän pienet, alle 300 euron tulot. Noin 300 euroa oli edelleen yleisin ansiotulojen määrä perusturvan saajilla.
Ansioturvan saajilla vastaavaa muutosta ei ole nähtävissä. Heidän tulonsa painottuivat edelleen noin 1 500 euron tasolle, mikä oli sama kuin ennen suojaosan poistoa.
– Pienten työtulojen yleistyminen saattaa kertoa siitä, että perusturvan saajat ovat valinneet työskennellä vähemmän. Toisaalta voi myös olla, että tarjolla on ollut vähemmän tai heikommin palkattuja työtilaisuuksia, sanoo Kelan erikoistutkija Laura Peutere.
Työskentelyn lopettaminen hieman yleisempää
Perusturvaa ja työtuloja edellisellä vuosineljänneksellä saaneista noin 13–16 prosenttia lopetti työskentelyn seuraavalla vuosineljänneksellä vuosina 2022–2023. Vuoden 2024 kolmannella ja neljännellä neljänneksellä osuus nousi 17 prosenttiin. Kasvu vastaa vuosineljännestasolla noin 800–1 000 työskentelyn lopettavaa henkilöä enemmän kuin aiemmin.
Osa-aikaisen työskentelyn lopettaneilla oli keskimäärin matalammat ansiotulot kuin työskentelyn jatkaneilla. Työskentelyn lopettaneiden kuukausiansio oli keskimäärin noin 500–600 euroa ja työskentelyn jatkaneiden noin 900–1000 euroa.
Ansioturvan saajilla työskentelyn lopettaminen ei merkittävästi muuttunut.
– Työttömien perusturvan saajilla kytkökset työelämään ovat yleisesti ottaen heikompia kuin ansioturvan saajilla. Suojaosan poistamisen jälkeen osalla perusturvan saajista kytkökset jäivät vähäisemmiksi kuin aiemmin, sanoo Peutere.
Taustalla lakiuudistus
Suojaosan poistamista perusteltiin hallituksen esityksessä sillä, että suojaosa heikentää työntekijän kannustimia työllistyä kokoaikatyöhön. Aiempi tutkimus osoittaa, että suojaosa lisäsi työttömien osa-aikaista työntekoa, mutta vaikutus kokopäivätöihin siirtymiseen oli vähäinen.
Vielä ei ole tutkimustietoa siitä, missä määrin vuoden 2024 uudistukset ovat lisänneet siirtymiä kokoaikatyöhön.
Näin tarkastelu tehtiin
Kelan tutkijat vertasivat perusturvan ja ansioturvan saajien nollaa euroa suurempien ansiotulojen suhteellisia jakaumia ennen suojaosan poistamista (5–12/2023) ja suojaosan poistamisen jälkeen (5–12/2024).
Lisäksi tutkijat tarkastelivat vuosien 2022–2024 kunkin vuosineljänneksen aikana ansiotuloja saaneita perusturvan ja ansioturvan saajia sen mukaan, saivatko he seuraavalla vuosineljänneksellä edelleen ansiotuloja ja työttömyysturvaa, pelkkää työttömyysturvaa vai ei kumpaakaan.
Tarkastelu kertoo muutoksesta ajassa, mutta ei muutoksen syy-seuraussuhteista.
Lisätiedot
Kelan tutkijat ovat kirjoittaneet aiheesta yksityiskohtaisemmin Kelan tutkimusblogissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Laura PeutereerikoistutkijaKelaPuh:050 464 0327laura.peutere@kela.fitietotarjotin.fi/yhteystieto/666592/laura-peutere
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
FPA:s generaldirektör Lasse Lehtonen har konstaterats ha en allvarlig sjukdom – frånvaron fortsätter till slutet av våren16.12.2025 18:22:15 EET | Pressmeddelande
FPA:s generaldirektör Lasse Lehtonen återvände till Finland från Bryssel lördagen 13.12. I Bryssel konstaterades Lehtonen ha en allvarlig sjukdom, och han får nu vård för sjukdomen i Finland. Frånvaron fortsätter fram till 31.5.2026.
Kelan pääjohtajalla Lasse Lehtosella todettu vakava sairaus – poissaolo jatkuu kevään loppuun16.12.2025 18:22:15 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on palannut Brysselistä Suomeen lauantaina 13.12. Lehtosella todettiin Brysselissä vakava sairaus, johon hän saa nyt hoitoa Suomessa. Pääjohtajan poissaolo jatkuu 31.5.2026 saakka.
Jaana Laitinen-Pesola har valts till ny ordförande för FPA:s styrelse16.12.2025 18:15:00 EET | Pressmeddelande
FPA:s fullmäktigeledamöter har utsett Jaana Laitinen-Pesola till ny ordförande för FPA:s styrelse. FPA:s nya styrelse inleder sin treåriga mandatperiod i början av nästa år.
Kelan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Jaana Laitinen-Pesola16.12.2025 18:15:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kelan valtuutetut ovat nimittäneet Jaana Laitinen-Pesolan Kelan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Kelan uusi hallitus aloittaa kolmivuotisen kautensa ensi vuoden alussa.
Ny rehabilitering för personer i arbetsför ålder med demenssjukdom – stöd i vardagen tillsammans med en närstående16.12.2025 11:00:45 EET | Pressmeddelande
Våren 2026 börjar FPA ordna nya rehabiliteringskurser för personer i arbetsför ålder med demenssjukdom.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme