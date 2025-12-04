Kokkolan kaupunki myönsi kertaluontoisen avustuksen Pidä Saaristo Siistinä ry:lle
Kokkolan kaupunginhallitus myönsi kertaluontoisen avustuksen 10 000 € valtakunnalliselle ympäristöjärjestölle Pidä Saaristo Siistinä ry:lle. Avustuksella kaupunki huomioi yhdistyksen tekemän työn saaristoluonnon puhtauden ja kestävän vesillä liikkumisen edistämiseksi.
Avustus kohdennetaan yhdistyksen uuteen, Pohjanlahden mataliin vesialueisiin erityisvarustellun huoltoaluksen hankintaan ja käyttöönottoon. Kokkolan kaupungilla ei ole käytössä omaa kalustoa saariston retkisatamien ylläpitoon, joten yhteistyö yhdistyksen kanssa vahvistaa ympäristöhuoltoa kaupungin vesialueilla ja samalla lisää alueen matkailluista vetovoimaa.
Pidä Saaristo Siistinä ry – Håll Skärgården Ren rf. on valtakunnallinen ympäristöjärjestö, joka ylläpitää lähes 30 retkisataman verkostoa Pohjanlahdella yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan Ympäristöministeriön ja yhteistyökumppaneiden tuella sekä jäsenmaksuilla.
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
