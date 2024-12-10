Gyllenbergin säätiö avaa vuoden 2026 apurahahaun ja täsmentää lääketieteellisen tutkimuksen ohjesääntöään
Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö avaa seuraavan apurahahaun ajalle 24.12.2025–31.1.2026 ja julkaisee samalla täsmennetyt linjaukset lääketieteellistä tutkimusta koskien. Uudistusten tavoitteena on tarjota tutkimusyhteisölle ajantasaista, selkeää ja läpinäkyvää tietoa säätiön rahoituspainotuksista sekä vahvistaa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Ohjesääntöjen päivityksen tausta
Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö tukee lääketieteellistä ja siihen liittyvää luonnontieteellistä tutkimusta, jossa erityisenä painopisteenä on psyyken merkitys fyysiselle terveydelle. Lisäksi säätiö myöntää tukea veritautien tutkimukseen. Ohjesääntöjen päivityksillä vastataan nykyajan tutkimuskentän muuttuviin tarpeisiin ja vahvistetaan säätiön pitkän aikavälin yhteiskunnallista vaikutusta.
Tutkimushankkeita tuetaan siten, että ne edistävät kokonaisvaltaista ihmisnäkemystä yhdistämällä säätiön humanistinen perintö nykyaikaiseen lääketieteelliseen tutkimukseen.
Apurahat kohdistetaan seuraaville alueille
• Psykosomaattinen lääketiede
Tutkimus, joka osoittaa, miten psyykkiset tekijät vaikuttavat kehon elimiin ja toimintoihin, mitä mekanismeja tämän taustalla on, miten ne voivat myötävaikuttaa sairauksiin ja miten hoito tai terapia voi vähentää kielteisiä vaikutuksia.
• Hyvinvoinnin kokonaisnäkemys
Tutkimus ihmisestä kokonaisuutena: mielen, tunteiden, kehon ja ympäristön vuorovaikutus, minuuden ja moraalisten arvojen merkitys sekä näiden heijastumat hoidossa (esimerkiksi lääketieteellinen etiikka, palliatiivinen hoito ja taidekokemusten vaikutukset). Tähän kuuluu myös luonnonmukaisen/biodynaamisen viljelyn ja terveyden välinen yhteys.
• Veritaudit
Tukea voidaan myöntää pahan- ja hyvänlaatuisten veritautien tutkimukseen, mukaan lukien syyt, mekanismit, hoidot ja jälkivaikutukset.
Apurahaperiaatteita on täsmennetty ja kokonaiskuvaa tarkastellaan laajassa, tutkimusnäyttöön nojaavassa kehyksessä.
Hakuaika ja lisätiedot
Apurahahaku on avoinna 24.12.2025–31.1.2026.
Lisätietoja apurahoista ja säätiön toiminnasta löytyy osoitteesta gyllenbergs.fi.
