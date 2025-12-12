Korkein oikeus / Högsta domstolen

KKO hylkäsi kaikki valituslupahakemukset ns. Viestikoekeskus-asiassa

16.12.2025 09:00:00 EET | Korkein oikeus / Högsta domstolen | Tiedote

Helsingin hovioikeus antoi 1.7.2025 tuomionsa ns. Viestikoekeskus-asiassa. Hovioikeus tuomitsi kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja saman rikoksen yrityksestä. Toinen toimittajista tuomittiin 4 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja toinen 80 päiväsakon sakkorangaistukseen. Sanoma Media Finland Oy määrättiin poistamaan yleisön saatavilta ja hävittämään Helsingin Sanomien internet-sivustolla julkaistu verkkojulkaisu.

Toimittajat, Sanoma Media Finland Oy, Puolustusvoimat ja syyttäjät hakivat valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus hylkäsi kaikki valituslupahakemukset. Hovioikeuden tuomio jää siten pysyväksi.

Asian diaarinumero KKO:ssa: R2025/617

Yhteyshenkilöt

Esittelijä Jenna Mansikkamäki, p. 029 56 40075, jenna.mansikkamaki(at)oikeus.fi

Asiakirjatilaukset: viestinta.kko(at)oikeus.fi

