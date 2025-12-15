Vuoden kovin moottoripyörätapahtuma – Pohjois-Euroopan suurin MP 26 ei jätä ketään kylmäksi!

Monipuolisin merkkitarjonta koskaan

MP 26 on motoristien kaupallinen pyhättö, jossa voit vertailla satoja merkkejä kolmen päivän ajan ja tehdä kaupat huippuasiantuntijoiden avustamana. Tällä hetkellä mukana ovat seuraavat merkit:

Moottoripyörä- ja mönkijämerkit:

Aodes, BMW, Can-Am, CF MOTO, Conan, Coopop, Drac, GasGas, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Indian, KTM, Linhai, Peugeot, Polaris, Segway, Suzuki, Zero. Merkkilista tulee päivittymään vielä useilla uusilla merkeillä, ja tämän lisäksi mukana ovat sähköavusteiset polkupyörät.

Varusteet ja edustukset:

Eurobiker, Motonet, Rukka, Motored, Storm, Biketeam, ATV Finland, J.Rinta-Jouppi, Mopo-Sport, J&J Loukko, Euro Motor Center ja monet muut.

“ MP 26 ei tarjoa pelkästään laadukasta ja monipuolista merkkitarjontaa, haluamme tänäkin vuonna viedä messukokemuksen uudelle tasolle. Samalla kun kävijät pääsevät vertailemaan ja koeajamaan huippumerkkejä simulaatiomaailmassa, he voivat uppoutua täysin uusiin elämyksiin. Suurin uutuus, Simulaatiomaailma, vie moottoripyöräilyn kokemuksen uudelle tasolle: kuusi erilaista simulaattoria, kuusi pyörää ja kolmen ratakierroksen kilpailuhenkinen seikkailu ammattilaisten opastuksella tarjoavat unohtumattomia elämyksiä kaikille kävijöille. Elämyksellisyyden lisäksi meille on äärimmäisen tärkeää tukea uusia harrastajia. Uuden motoristin polkua olemme kehittäneet koko vuoden ajan, ja sen viimevuotinen vastaanotto oli erinomainen. MP 26:ssa Uuden motoristin polku on rikastettu entistä monipuolisemmaksi: lisää vinkkejä, sisältöä ja elämyksiä tekevät moottoripyöräilyn aloittamisesta innostavaa ja helposti lähestyttävää kaikille uusille harrastajille. Vastaamme kävijöiden toiveeseen ja palautamme suuren kysynnän ansiosta Kamapörssin, jossa messuvieraat voivat tehdä löytöjä ja myydä omia hyväkuntoisia ajovarusteitaan. Olemme kuunnelleet kävijöitämme tarkalla korvalla ja nostaneet rimaa entisestään. Tulossa on kaiken kaikkiaan parhaat MP 26 –messut, jossa kaupallisuus, elämyksellisyys ja intohimo kohtaavat. Täältä ei lähde kukaan tyhjin käsin ilman ainutlaatuisia elämyksiä!” toteaa MP 26 -messujen projektijohtaja Niko Kantola.

Vuoden odotetuin aloitus motoristille – Uuden motoristin polku!

Aloitteleville motoristeille suunnattu polku tarjoaa:

Käytännön vinkkejä harrastuksen aloittamiseen

Tarjouksia ja tietoa varusteista

Yhteisön, jossa voit tutustua samanhenkisiin uusiin motoristeihin ja jakaa kokemuksia matkan varrella

Uuden motoristin polku tekee harrastuksen aloittamisesta helppoa, innostavaa ja yhteisöllistä, täältä saat kipinän ja tuen, joka vie motoristiseikkailusi alkuun!

Adrenaliinia ja elämyksiä – Simulaatiomaailma odottaa sinua

MP 26:ssa valmistaudu tuntemaan radan jännitys ja koe ajamisen riemu – Simulaatiomaailma tuo kilpailuhenkisen kokemuksen messuhalleihin turvallisesti, mutta täysin aidosti.

Simulaatiomaailmassa pääset kokemaan:

Kuusi erillistä simulaattoria

Kuusi erilaista pyörää

Kolmen ratakierroksen kilpailuhenkinen ajokokemus ammattilaisten tukemana

Koe adrenaliini ja ajamisen riemu turvallisesti – Simulaatiomaailma tarjoaa unohtumattoman elämyksen kaikille kävijöille.

Kamapörssi palaa – löydä oma aarteesi

Suuren kysynnän ansiosta Kamapörssi tekee odotetun paluun MP 26:lle!

Messuilla voit myydä tai löytää hyväkuntoisia ajovarusteita, kypäriä, takkeja, housuja, saappaita ja laukkuja – uniikkeja löytöjä, joita et mistään muualta saa. Tämä on motoristien oma kaupallinen aarrearkku, jossa jokainen voi täydentää varustustaan ja tehdä löytöjä oman harrastuksen tueksi.

Messut tarjoaa elämyksiä ja inspiraatiota

Tulevilla MP 26 -messuilla yhdistyvät adrenaliini, elämykset ja motoristiyhteisö, olitpa kokenut konkari tai uusi harrastaja, MP 26 on paikka, josta löydät inspiraation, uudet ideat ja oman motoristiseikkailusi alun. Tämä ei ole vain messutapahtuma - tämä on koko moottoripyöräilyharrastuksen juhla! Pohjois-Euroopan suurimmat moottoripyörämessut MP 26 järjestetään perjantaista sunnuntaihin 30.1.–1.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Messukeskus järjestää MP-messut vuosittain Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston toimeksiannosta.

Ajankohta ja aukioloajat

Pe 30.1.: 10–20

10–20 La 31.1.: 9–18

9–18 Su 1.2.: 10–17



