Vuoden kovin moottoripyörätapahtuma – Pohjois-Euroopan suurin MP 26 ei jätä ketään kylmäksi!
30.1.–1.2.2026 Helsingin Messukeskus täyttyy moottoripyöräilyn huumasta, kun MP 26 tuo saman katon alle satoja uutuuksia, kymmeniä huippumerkkejä ja elämyksiä, joita et unohda. Messut on rakennettu täysin kävijöiden toiveiden pohjalta. Tulevana vuonna kaupallisuus, elämyksellisyys ja motoristien intohimo nousevat ennennäkemättömälle tasolle MP 26 -messuilla.
Monipuolisin merkkitarjonta koskaan
MP 26 on motoristien kaupallinen pyhättö, jossa voit vertailla satoja merkkejä kolmen päivän ajan ja tehdä kaupat huippuasiantuntijoiden avustamana. Tällä hetkellä mukana ovat seuraavat merkit:
Moottoripyörä- ja mönkijämerkit:
Aodes, BMW, Can-Am, CF MOTO, Conan, Coopop, Drac, GasGas, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Indian, KTM, Linhai, Peugeot, Polaris, Segway, Suzuki, Zero. Merkkilista tulee päivittymään vielä useilla uusilla merkeillä, ja tämän lisäksi mukana ovat sähköavusteiset polkupyörät.
Varusteet ja edustukset:
Eurobiker, Motonet, Rukka, Motored, Storm, Biketeam, ATV Finland, J.Rinta-Jouppi, Mopo-Sport, J&J Loukko, Euro Motor Center ja monet muut.
“ MP 26 ei tarjoa pelkästään laadukasta ja monipuolista merkkitarjontaa, haluamme tänäkin vuonna viedä messukokemuksen uudelle tasolle. Samalla kun kävijät pääsevät vertailemaan ja koeajamaan huippumerkkejä simulaatiomaailmassa, he voivat uppoutua täysin uusiin elämyksiin. Suurin uutuus, Simulaatiomaailma, vie moottoripyöräilyn kokemuksen uudelle tasolle: kuusi erilaista simulaattoria, kuusi pyörää ja kolmen ratakierroksen kilpailuhenkinen seikkailu ammattilaisten opastuksella tarjoavat unohtumattomia elämyksiä kaikille kävijöille. Elämyksellisyyden lisäksi meille on äärimmäisen tärkeää tukea uusia harrastajia. Uuden motoristin polkua olemme kehittäneet koko vuoden ajan, ja sen viimevuotinen vastaanotto oli erinomainen. MP 26:ssa Uuden motoristin polku on rikastettu entistä monipuolisemmaksi: lisää vinkkejä, sisältöä ja elämyksiä tekevät moottoripyöräilyn aloittamisesta innostavaa ja helposti lähestyttävää kaikille uusille harrastajille. Vastaamme kävijöiden toiveeseen ja palautamme suuren kysynnän ansiosta Kamapörssin, jossa messuvieraat voivat tehdä löytöjä ja myydä omia hyväkuntoisia ajovarusteitaan. Olemme kuunnelleet kävijöitämme tarkalla korvalla ja nostaneet rimaa entisestään. Tulossa on kaiken kaikkiaan parhaat MP 26 –messut, jossa kaupallisuus, elämyksellisyys ja intohimo kohtaavat. Täältä ei lähde kukaan tyhjin käsin ilman ainutlaatuisia elämyksiä!” toteaa MP 26 -messujen projektijohtaja Niko Kantola.
Vuoden odotetuin aloitus motoristille – Uuden motoristin polku!
Aloitteleville motoristeille suunnattu polku tarjoaa:
- Käytännön vinkkejä harrastuksen aloittamiseen
- Tarjouksia ja tietoa varusteista
- Yhteisön, jossa voit tutustua samanhenkisiin uusiin motoristeihin ja jakaa kokemuksia matkan varrella
Uuden motoristin polku tekee harrastuksen aloittamisesta helppoa, innostavaa ja yhteisöllistä, täältä saat kipinän ja tuen, joka vie motoristiseikkailusi alkuun!
Adrenaliinia ja elämyksiä – Simulaatiomaailma odottaa sinua
MP 26:ssa valmistaudu tuntemaan radan jännitys ja koe ajamisen riemu – Simulaatiomaailma tuo kilpailuhenkisen kokemuksen messuhalleihin turvallisesti, mutta täysin aidosti.
Simulaatiomaailmassa pääset kokemaan:
- Kuusi erillistä simulaattoria
- Kuusi erilaista pyörää
- Kolmen ratakierroksen kilpailuhenkinen ajokokemus ammattilaisten tukemana
Koe adrenaliini ja ajamisen riemu turvallisesti – Simulaatiomaailma tarjoaa unohtumattoman elämyksen kaikille kävijöille.
Kamapörssi palaa – löydä oma aarteesi
Suuren kysynnän ansiosta Kamapörssi tekee odotetun paluun MP 26:lle!
Messuilla voit myydä tai löytää hyväkuntoisia ajovarusteita, kypäriä, takkeja, housuja, saappaita ja laukkuja – uniikkeja löytöjä, joita et mistään muualta saa. Tämä on motoristien oma kaupallinen aarrearkku, jossa jokainen voi täydentää varustustaan ja tehdä löytöjä oman harrastuksen tueksi.
Messut tarjoaa elämyksiä ja inspiraatiota
Tulevilla MP 26 -messuilla yhdistyvät adrenaliini, elämykset ja motoristiyhteisö, olitpa kokenut konkari tai uusi harrastaja, MP 26 on paikka, josta löydät inspiraation, uudet ideat ja oman motoristiseikkailusi alun. Tämä ei ole vain messutapahtuma - tämä on koko moottoripyöräilyharrastuksen juhla! Pohjois-Euroopan suurimmat moottoripyörämessut MP 26 järjestetään perjantaista sunnuntaihin 30.1.–1.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Messukeskus järjestää MP-messut vuosittain Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston toimeksiannosta.
Ajankohta ja aukioloajat
- Pe 30.1.: 10–20
- La 31.1.: 9–18
- Su 1.2.: 10–17
Lisätiedot tapahtumasta: www.mpmessut.fi
Yhteyshenkilöt
Anna KurkinenBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Niko KantolaProjektijohtaja, MP 26 MoottoripyörämessutPuh:0400 747 542niko.kantola@messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
