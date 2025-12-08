Pendolino Plus -junat liikennöivät nyt myös Ouluun – uudet junat saivat nimet Oiva ja Aurora

Pendolino Plus -juna aloitti liikennöinnin Helsingin ja Oulun välillä maanantaina 15.12.2025 klo 14.54 lähteneellä vuorolla. Ensimmäinen Oulusta lähtevä vuoro tiistaina 16.12. klo 04.32 on täysin uusi vuoro, joka palvelee arkisin erityisesti aamupäivän kokouksiin kiirehtiviä liikematkustajia. Pendolino Plus -juna on erityisen mukavien penkkiensä ja väljemmän jalkatilansa ansiosta miellyttävä pidemmille matkoille. Lisäksi junissa on yhden ja kahden hengen hyttejä esimerkiksi kokouksia varten.

”Pendolino Plus -junat ovat saaneet Turun ja Helsingin välillä erittäin hyvän vastaanoton, junien varausaste on ollut marraskuun alusta alkaen korkeampi kuin reitillä keskimäärin. Odotamme myös pääradalla liikkuvien löytävän Helsingin ja Oulun välillä liikennöivän Pendolino Plus -junan kyytiin ja erityisesti toivon liikematkustajien ottavan aamun varhaisen vuoron omakseen vähäpäästöisenä matkustusvaihtoehtona”, sanoo VR:n asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaava johtaja Marika Schugk.

Uutuutena VR nimesi Pendolino Plus -junat ja kaikille avoimessa nimiäänestyksessä kaksi junaa saivat nimikseen Oiva ja Aurora. Aiemmin Turun ja Helsingin välisessä liikenteessä ovat jo liikennöineet Lempi ja Sulo.

Pendolino Plus tuo raiteille lisää ekstraa

Pendolino Plus -junien myötä kotimaan junaliikenteeseen saadaan pitkästä aikaa uutta kalustoa. Pendolino Plus -junan myötä VR tuo raiteille entistä palvelevamman ja korkealaatuisemman matkustuskokemuksen. Sen palvelut, reitit ja aikataulut on suunniteltu palvelemaan erityisesti työ- ja liikematkustajia.

Pendolino Plus -junissa on täysin uusi Ekstra Plus -matkustusluokka henkilökohtaista palvelua arvostaville. Matkustusluokan tilat ovat erityisen viihtyisät ja siinä on enemmän henkilökuntaa – palveluvastaava huolehtii yksilöllisen asiakaskokemuksen toteutumisesta sekä matkustamisen sujuvuudesta ja mukavuudesta. Ekstra Plus -luokassa toteutuu myös mahdollisuus tilata ennakkoon paikalle toimitettava ateria, mikä on asiakaskyselyissä yksi toivotuimpia palveluita. Junassa on työskentelyyn varattavia hyttejä sekä lasten leikkivaunu.