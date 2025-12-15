Vammaisfoorumin STEA-rahoitus lakkautetaan kokonaan – Vihreiden Forsgrén: “Hallitus hiljentää vammaisten yhteisen äänen”

Vihreät edustajat suuressa valiokunnassa: Yritysvastuusääntelyn romuttaminen on Orpon takinkääntö 10.12.2025 14:37:44 EET | Tiedote

Vihreiden edustajat suuressa valiokunnassa jättivät eriävän mielipiteen yritysvastuusääntelyn heikentämisen Omnibus I -paketista yhdessä sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton edustajien kanssa. Vihreiden mielestä yritysvastuusääntely on merkittävä EU:n tason saavutus, jota Suomikin kannatti, ja sen purkaminen vesittää direktiivin tavoitteita dramaattisesti.