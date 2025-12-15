Vammaisfoorumin STEA-rahoitus lakkautetaan kokonaan – Vihreiden Forsgrén: “Hallitus hiljentää vammaisten yhteisen äänen”
Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén pitää vakavana virheenä, että STEA esittää Vammaisfoorumi ry:n yleisavustuksen lopettamista kokonaan vuodesta 2026 alkaen. Päätös tarkoittaa, ettei vammaisilta ihmisiltä poistuu yksi valtakunnallinen, riippumaton toimija, joka puolustaa heidän oikeuksiaan. Kyse on valtion budjetin mittakaavassa pienestä, mutta järjestölle toiminnan kannalta ratkaisevasta 80 000 euron vuosittaisesta rahoituksesta.
– Hallitus hiljentää vammaisten yhteisen äänen juuri silloin, kun heitä koskevia oikeuksia heikennetään monella rintamalla. Tämä on äärimmäisen huolestuttavaa, Forsgrén sanoo.
Päätös osuu hetkeen, jolloin hallitus on juuri vienyt läpi vammaislain soveltamisalan elämänvaiherajauksen. Rajaus mahdollistaa sen, että vammaispalveluja voidaan jatkossa evätä vedoten siihen, että toimintakyvyn rajoite johtuisi ”elämänvaiheesta” eikä vammasta. Esimerkiksi liikuntavammainen ikääntyvä henkilö voi jatkossa menettää vammaispalvelulain subjektiivisia oikeuksiaan, jos hänen avuntarpeensa tulkitaan “ikääntymiseen tyypilliseksi” eikä vammasta johtuvaksi.
Vammaisfoorumi on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön kattojärjestö, jolla on keskeinen rooli asiantuntijana, vaikuttajana ja vammaisten oikeuksien puolustajana. Rahoituksen lopettaminen heikentää YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa ja kaventaa vammaisten ihmisten mahdollisuuksia tulla kuulluksi lakien valmistelussa.
– Kun rahoitus romutetaan nollaan, Suomi menettää keskeisen vammaispolitiikan asiantuntijan. Seurauksena on heikompaa lainsäädäntöä ja enemmän syrjintää, Forsgrén varoittaa.
