Ihan kassalla -minisarja sai viikonloppuna lähes 140 000 katselukertaa

15.12.2025 16:45:00 EET | YTK | Tiedote

Valtaosa komediallisen minisarjan katsojista oli 25–34-vuotiaita naisia.

Kaksi naista istuu baarissa pöydän ääressä juomien kanssa. Toinen lukee listaa tai menua.
Sarjan taustalla on tarve kertoa nuorille aikuisille työttömyysturvan pelisäännöistä puhuttelevasti ja tavoittavasti.

Perjantaina julkaistu kolmiosainen Ihan kassalla -minisarja on saanut vahvan vastaanoton heti ensi-iltaviikonloppunaan. Sarjaa katsottiin YouTubessa ensimmäisten päivien aikana lähes 140 000 kertaa. Katsojista valtaosa oli 25–34-vuotiaita naisia.

Anna Brotkinin käsikirjoittama ja Iiro Hokkasen ohjaama minisarja keskittyy elämäniloisen ja huolettoman Sannin (Ronja Keiramo) ja hänen välittävän mutta alati huolestuneen isänsä (Juha Kukkonen) koomisiin yhteentörmäyksiin.

Sarjan tavoitteena on kertoa nuorille aikuisille työttömyysturvan pelisäännöistä puhuttelevasti ja helposti lähestyttävällä tavalla. Nuorten on tärkeää ymmärtää liittyä työttömyyskassaan ajoissa, jotta heillä on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

“Halusimme tavoittaa nuoret aikuiset tavalla, joka tuntuu heistä omalta eikä opettavaiselta. Ensimmäisten päivien katsojaluvut kertovat, että sarja on löytänyt yleisönsä”, sanoo YTK:n viestintäjohtaja Ilona Kangas.

Minisarja on osa YTK:n laajempaa kampanjaa, jonka taustalla on tutkittu tieto nuorten aikuisten puutteellisesta ymmärryksestä työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti alle 35-vuotiailla ja naisilla tietoisuus kassaan kuulumisen merkityksestä on YTK:n teettämän tutkimusten mukaan osin hataraa.

Sarja on katsottavissa YTK:n YouTube-kanavalla ja kampanjasivustolla.

Katso sarja: https://www.ytkpalvelut.fi/ihan-kassalla/

Lisätietoa sarjasta ja sen tekijöistä:
https://www.sttinfo.fi/tiedote/71673799/ihan-kassalla-minisarja-muistuttaa-turva-kannattaa-hoitaa-a…

Tietoja julkaisijasta

YTK Työttömyyskassa on kaikkien alojen palkansaajien työttömyyskassa, joka vakuuttaa yli puoli miljoonaa palkansaajaa työttömyyden varalta. YTK on Suomen suurin työttömyyskassa. Tehtävämme on järjestää ansioturva jäsenillemme tehokkaasti, helposti ja inhimillisesti. Palvelemme valtakunnallisesti verkossa. Meillä työskentelee yli 200 ansioturvan ammattilaista. www.ytkkassa.fi

YTK Työttömyyskassan jäsenet voivat halutessaan liittyä myös YTK Työelämä ry:hyn. YTK Työelämä ry on Suomen suurimpia yhdistyksiä yli 250 000 jäsenellään. YTK Työelämä tarjoaa jäsenilleen muun muassa Lakikaverin työsuhteen pulmatilanteisiin, vakuutuksia työhön ja vapaa-aikaan sekä tukea työnhakuun ja työkaluja osaamisen kehittämiseen. https://www.ytkpalvelut.fi

