SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Hallituksen järjestörahoituksen leikkaaminen ajaa mm. Nuorisoasuntoliitto NAL:ryn toiminnan alas
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA julkaisi viime viikolla pysäyttävän avustusehdotuksen. Hallituksen leikkausten takia avustusten kohdistamista priorisoidaan. Tämä tarkoittaa, että joidenkin toimintojen rahoittaminen STEA-avustuksilla päättyy kokonaan. Tämän takia muun muassa Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n ja sen paikallisyhdistysten järjestötoiminta ajetaan kokonaan tai osittain alas vuoden päästä.
-Hallitusohjelmassa on sitouduttu työhön nuorten asunnottomuuden torjumiseksi. On järkyttävää, että nuorten asunnottomuutta ennaltaehkäisevää toimintaa ollaan nyt ajamassa tällaisin toimin alas, toteaa Hanna Laine-Nousimaa.
Nuorten asunnottomuutta voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti esimerkiksi tarjoamalla nuorille saavutettavaa matalan kynnyksen tukea ja neuvontaa asumisen, arjen ja taloudenhallinnan asioissa. Tämä on nimenomaan sitä työtä, jota NAL-kentällä on tehty.
-Avustusehdotuksen mukaisesti Nuorisoasuntoliitolle ja sen neljälletoista paikalliselle yhdistykselle maksettaisiin ensi vuonna 1,6 miljoonaa euroa, jonka jälkeen STEA ilmoittaa lopettavansa toiminnan avustamisen kokonaan, kummastelee Laine-Nousimaa.
Nuorisoasumisen tukemisen kentällä työskennellään vaikuttavasti ja resurssitehokkaasti nuorten asumisen ja arjen tukemiseksi. Hyvinvointialueilla ei tule olemaan resursseja korvata tällaista tärkeää työtä.
-Pelkään pahoin, että tämän työn kadotessa jäävät monet nuoret ilman tarvitsemaansa asumisen ja arjen hyvinvoinnin tukea. Ehdotan, että tämä lakkauttamispäätös peruutetaan ja päätetään jatkaa tärkeää työtä nuorisoasumisen tukemiseksi jatkossakin, toteaa Hanna Laine-Nousimaa.
Yhteyshenkilöt
Hanna Laine-NousimaakansanedustajaPuh:09 432 3111hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fiwww.hannalaine.fi
