Jätteiden keräyksen tehostaminen voi hillitä maksujen nousua – selvitys tarjoaa ratkaisuja tehokkaampaan jätelogistiikkaan
Vuodenvaihteen aikaan elämä vilkastuu, kun perheet kokoontuvat viettämään aikaa yhdessä. Juhlapyhien myötä myös jätettä syntyy tavallista enemmän. Valtakunnallisten tilastojen mukaan kuitenkin kotitalouksien arjessa jätettä syntyy vuosi vuodelta vähemmän, mikä vaikuttaa myös jätelogistiikan järjestämiseen. Tämä herättää kysymyksen siitä, miten jätehuolto voidaan toteuttaa kestävästi ja edullisesti, erityisesti haja-asutusalueilla, kun jätevirrat pienenevät. Vaasan yliopiston julkaisema raportti tarjoaa tähän ratkaisuja.
Selvitys on toteutettu Kierrätysaste ylös, päästöt alas -hankkeessa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sijaitsevalla Suupohjan alueella. Aihe ja tulokset ovat ajankohtaisia koko Suomessa.
– Väestörakenteen muutokset tulevat lähivuosina vaikuttamaan jätelogistiikan järjestämiseen monissa kunnissa. Jotta jätteidenkeruun kustannukset saataisiin pidettyä asukkaille mahdollisimman alhaisina, on mietittävä eri vaihtoehtoja, toteaa toimitusjohtaja Tarja Pienimäki Develop Train Oy:stä.
Tämä kehitys vaikeuttaa myös kierrätystavoitteiden saavuttamista.
– Kustannustehokas keruu ja kansalliset kierrätysprosenttien nostotavoitteet ovat osittain ristiriitaisia tavoitteita. On tarve laajentaa keräystä volyymiltaan pienempiin jätejakeisiin, eli kierrätysastetta pitäisi saada nostettua. Toisaalta taas pitkät sitoumukset esimerkiksi osakkuuksina polttolaitoksissa edellyttävät vakaata toimintaa vuosikymmenten ajan. Nämä piirteet ovat yhteisiä monille alueille nyt ja lähitulevaisuudessa. Logistiikan tehokkuudella on suuri mahdollistava merkitys kierrätysasteen tehostamisessa, Pienimäki toteaa.
Tutkimuksen tuloksista voi olla hyötyä esimerkiksi kuntien ja jätehuoltoyhtiöiden päätöksenteossa, mutta myös kunnallisessa ja alueellisessa strategiatyössä.
Välivarastoinnilla ja kuljetusten yhdistämisellä tehokkuutta
Selvityksen mukaan esimerkiksi välivarastointi ja kuljetusten yhdistäminen tehostavat jätehuoltoa. Kun kerättävien jakeiden määrä kasvaa ja niitä kertyy eri tahtia, keruujärjestyksellä ja välivarastoinnilla on merkittävä vaikutus tehokkuuteen. Biojätteiden käsittely vaatii taajan käyntivälin kotitalouksissa kehnon säilyvyyden vuoksi, kun taas puhtaat lasit, metallit, kartongit, paperit ja muovit voidaan välivarastoida ja paalata pienempään tilaan.
Selvityksessä tehty laskenta osoitti, että säilyvien erilliskerättävien jakeiden välivarastointi vähentää ajokilometrejä 17 %.
– Tämä tarkoittaa käytännössä polttoaine- ja tonnikilometrikustannusten alenemista, kuljetusten hiilijalanjäljen pienenemistä, ajoneuvokustannusten optimointia ja kuljettajan työajan tehokkaampaa hyödyntämistä, toteaa väitökirjatutkija Clara Rajalehto Vaasan yliopistosta.
Selvityksen tulokset osoittavat myös, että jätelogistiikan sekä keräilyssä ja kuljetuksessa käytettävän kaluston suunnittelu vaativat monipuolisia mittareita.
– Esimerkiksi kotitalouksista kerättävän metallin määrä kiloina mitattuna on niin pieni, että sen tiheä erilliskeräily harvaan asutuilla alueilla ja kuljettaminen pitkiä matkoja jätekeskukseen raskailla jätekeräysautoilla ei ole kustannustehokasta eikä hiilidioksidipäästöjen kannalta perusteltua. Näihin haasteisiin jakeiden keräilytiheyttä tulisi optimoida ja välivarastointia tulisi pohtia mahdollisena toimintamallina, Rajalehto toteaa.
Tutkimuksessa selvitettiin myös alustavasti nelilokeropakkaajan käyttömahdollisuuksia, jolloin neljä eri jätejaetta voitaisiin kerätä samalla ajokerralla. Se osoittautui kuitenkin kaksilokerokeräystä heikommaksi vaihtoehdoksi, sillä jätejakeiden kertymisrytmit poikkeavat toisistaan huomattavasti, mikä johtaa lokeroiden epätasaiseen täyttymiseen.
Lisätietoa
Tutustu Jätevirtojen logistiikkaa haja-asutusalueilla -raporttiin.
Kierrätysaste ylös, päästöt alas -hanke sai rahoituksensa EU:n maaseuturahastosta Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusten kautta sekä mukana olleelta yritysryhmältä. Toteutuksessa Vaasan yliopisto toimi Develop Train Oy:n alihankkijana logistiikkamalleihin liittyvissä osuuksissa. Hankkeen ohjausryhmässä toimivat: Etelä-Pohjanmaan ELY, Botnia Rosk Oy, Suupohjan jätelautakunta, Vaasan yliopisto, Härmänmaan Ympäristöpalvelu Oy, Oy Närpes Renhållning Ab, Retex Oy Ab, Sk-Steel Oy, Suupohjan Kuljetus Oy ja Develop Train Oy.
Tarja Pienimäki, toimitusjohtaja, Develop Train Oy, p. +358 40 5800 273, tarja.pienimaki@developtrain.fi
Clara Rajalehto, väitöskirjatutkija, Vaasan yliopisto, p. +358 29 449 8034, clara.rajalehto@uwasa.fi
