Suomalaiset voittivat jälleen tankotanssin MM-kisoissa
Tankotanssin kansainvälisen lajiliiton, Pole Sports & Arts World Federationin, alaisista maailmanmestaruuskilpailuista kilpailtiin tänä vuonna jo 20. kertaa. Kuluneena viikonloppuna, 12.–14.12. välisenä aikana Unkarissa järjestetyissä MM-kilpailuissa Suomi menestyi ja lunasti yhteensä neljä mitalia.
Suomen edustusjoukkueessa vuoden 2025 kilpailuissa oli yhteensä 24 urheilijaa, joista osa oli jo kansainvälisillä kisalavoilla menestystä niittäneitä konkareita ja osa uusia tulokkaita. Maajoukkueen nuorin jäsen, joka kilpaili ensimmäistä kertaa kansainvälisissä arvokisoissa, oli vasta kymmenvuotias vesilahtelainen Vuokko Kuikka. Kuikka debytoi tänä vuonna A-junioreiden sarjassa ja voitti itselleen Suomen mestaruuden.
Suomalaisten korkeatasoinen suoriutuminen erottuu kansainvälisessä vertailussa
Kilpatasolla 18 suomalaisurheilijaa edusti Suomea yhteensä yhdeksässä sarjassa. Sekä A-junioreiden että yli 18-vuotiaiden (Senior) naisten matkat, kilpa- ja harrastetasolla, päättyivät semifinaaleihin, eikä suomalaisurheilijoille irronnut finaalipaikkaa. Harrastetasolla yhteensä kuusi urheilijaa kisasi viidessä sarjassa.
Kilpatason Parapole, Senior Men, Senior Doubles, Junior A Doubles, Master 40+ naisten ja miesten sarjoissa käytiin suora finaali, ja Suomelle ropisi mitaleita. Lauantain pitkän kilpailupäivän päätteeksi kisaveteraani, vaasalainen Sami Huhtakallio lunasti itselleen toisen sijan yli 40-vuotiaiden miesten sarjassa pistein 98,000. Toisaalta akaalaislähtöinen, nykyisin helsinkiläinen, Sini Sjöblom, joka kilpailee näkövammansa vuoksi parasarjassa, voitti parapole-sarjan maailmanmestaruuden pistein 118,567.
Harrastetasolla suomalaisurheilijoiden huikeiden kilpailusuoritusten myötä Maamme-laulusta saatiin nauttia ensimmäistä kertaa jo perjantaina, jolloin nurmijärveläiset Janika Juusola ja Saga Rantanen voittivat Senior Doubles -sarjassa 1. sijan pistein 102,567. Ja vielä kerran kaiun korkeimman saavutti Helmi Koivusen suoritus Junior B Women -sarjassa, kun loimaalainen Koivunen voitti pronssia pistein 121,90.
Suomalaisurheilijoiden, heidän valmentajiensa ja muiden tukijoukkojensa lisäksi myös Tankotanssiliiton lajivastaava Heidi Tiusanen oli paikalla Budapestissa. Hän ei ainoastaan kannustanut suomalaisia vaan valmistautui myös jo tulevaan vuoteen 2026, jolloin Suomessa järjestetään sekä SM- että MM-kilpailut Vantaan Energia Areenalla.
Suomalaisurheilijoiden tulokset kilpatasolla
Junior A Women, semifinaali
18. Kuikka Vuokko 128,033
19. Saarela Minea 118,000
20. Kokkarinen Lini 116,000
Junior B Women, semifinaali
15. Lehto Kerttu 127,967
16. Grekula Lovisa 108,067
Junior B Women, finaali
10. Lehto Kerttu 130.367
Senior Women, semifinaali
15. Knuuttila Tarja 146,767
20. Kuusela Aada 143,267
21. Läspä Jasmin 142,600
Junior A Doubles, finaali
4. Luoma Hilda & Saari Jasmin 114,933
Master 40+ Women, finaali
24. Rajamäki Johanna 106,567
Master 40+ Men, finaali
2. Huhtakallio Sami 98,000
Senior Doubles, finaali
13. Nissinen Jenna & Parviainen Veera 94,967
14. Kyöstilä Susanna & Perovuo Iris 93,433
Senior Men, finaali
7. Heiskanen Jyri 91,000
Parapole: Vision impairment, finaali
1. Sjöblom Sini 118,567
Suomalaisurheilijoiden tulokset harrastetasolla
Junior A Women, finaali
11. Venla Parikka 119,167
Junior B Women, finaali
3. Koivunen Helmi 121,90
Senior Doubles, finaali
1. Juusola Janika & Rantanen Saga 102,567
Senior Women, semifinaali
15. Väyrynen Anne 110,100
Master 50+ Women, finaali
10. Jantunen Aleksandra 89,333
Yhteyshenkilöt
Heidi TiusanenSuomen TankotanssiliittoPuh:044-0151009lajivastava@tankotanssi.fiwww.tankotanssi.fi
