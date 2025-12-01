Suomalaiset voittivat jälleen tankotanssin MM-kisoissa

Tankotanssin kansainvälisen lajiliiton, Pole Sports & Arts World Federationin, alaisista maailmanmestaruuskilpailuista kilpailtiin tänä vuonna jo 20. kertaa. Kuluneena viikonloppuna, 12.–14.12. välisenä aikana Unkarissa järjestetyissä MM-kilpailuissa Suomi menestyi ja lunasti yhteensä neljä mitalia.

Suomen edustusjoukkueessa vuoden 2025 kilpailuissa oli yhteensä 24 urheilijaa, joista osa oli jo kansainvälisillä kisalavoilla menestystä niittäneitä konkareita ja osa uusia tulokkaita. Maajoukkueen nuorin jäsen, joka kilpaili ensimmäistä kertaa kansainvälisissä arvokisoissa, oli vasta kymmenvuotias vesilahtelainen Vuokko Kuikka. Kuikka debytoi tänä vuonna A-junioreiden sarjassa ja voitti itselleen Suomen mestaruuden.

Suomalaisten korkeatasoinen suoriutuminen erottuu kansainvälisessä vertailussa

Kilpatasolla 18 suomalaisurheilijaa edusti Suomea yhteensä yhdeksässä sarjassa. Sekä A-junioreiden että yli 18-vuotiaiden (Senior) naisten matkat, kilpa- ja harrastetasolla, päättyivät semifinaaleihin, eikä suomalaisurheilijoille irronnut finaalipaikkaa. Harrastetasolla yhteensä kuusi urheilijaa kisasi viidessä sarjassa.

Kilpatason Parapole, Senior Men, Senior Doubles, Junior A Doubles, Master 40+ naisten ja miesten sarjoissa käytiin suora finaali, ja Suomelle ropisi mitaleita. Lauantain pitkän kilpailupäivän päätteeksi kisaveteraani, vaasalainen Sami Huhtakallio lunasti itselleen toisen sijan yli 40-vuotiaiden miesten sarjassa pistein 98,000. Toisaalta akaalaislähtöinen, nykyisin helsinkiläinen, Sini Sjöblom, joka kilpailee näkövammansa vuoksi parasarjassa, voitti parapole-sarjan maailmanmestaruuden pistein 118,567.

Harrastetasolla suomalaisurheilijoiden huikeiden kilpailusuoritusten myötä Maamme-laulusta saatiin nauttia ensimmäistä kertaa jo perjantaina, jolloin nurmijärveläiset Janika Juusola ja Saga Rantanen voittivat Senior Doubles -sarjassa 1. sijan pistein 102,567. Ja vielä kerran kaiun korkeimman saavutti Helmi Koivusen suoritus Junior B Women -sarjassa, kun loimaalainen Koivunen voitti pronssia pistein 121,90.

Suomalaisurheilijoiden, heidän valmentajiensa ja muiden tukijoukkojensa lisäksi myös Tankotanssiliiton lajivastaava Heidi Tiusanen oli paikalla Budapestissa. Hän ei ainoastaan kannustanut suomalaisia vaan valmistautui myös jo tulevaan vuoteen 2026, jolloin Suomessa järjestetään sekä SM- että MM-kilpailut Vantaan Energia Areenalla.

Suomalaisurheilijoiden tulokset kilpatasolla

Junior A Women, semifinaali

18. Kuikka Vuokko 128,033

19. Saarela Minea 118,000

20. Kokkarinen Lini 116,000

Junior B Women, semifinaali

15. Lehto Kerttu 127,967

16. Grekula Lovisa 108,067

Junior B Women, finaali

10. Lehto Kerttu 130.367

Senior Women, semifinaali

15. Knuuttila Tarja 146,767

20. Kuusela Aada 143,267

21. Läspä Jasmin 142,600

Junior A Doubles, finaali

4. Luoma Hilda & Saari Jasmin 114,933

Master 40+ Women, finaali

24. Rajamäki Johanna 106,567

Master 40+ Men, finaali

2. Huhtakallio Sami 98,000

Senior Doubles, finaali

13. Nissinen Jenna & Parviainen Veera 94,967

14. Kyöstilä Susanna & Perovuo Iris 93,433

Senior Men, finaali

7. Heiskanen Jyri 91,000

Parapole: Vision impairment, finaali

1. Sjöblom Sini 118,567

Suomalaisurheilijoiden tulokset harrastetasolla

Junior A Women, finaali

11. Venla Parikka 119,167

Junior B Women, finaali

3. Koivunen Helmi 121,90

Senior Doubles, finaali

1. Juusola Janika & Rantanen Saga 102,567

Senior Women, semifinaali

15. Väyrynen Anne 110,100

Master 50+ Women, finaali

10. Jantunen Aleksandra 89,333