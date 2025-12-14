Salibandynaisten kotimatkasta painajainen - yli puolet pelaajista jäi Tshekkiin

Sunnuntain pronssiottelussa Suomi päihitti tyylikkäästi Ruotsin 6–4. Paluumatka kohti Suomea alkoi jo sunnuntain ja maanantaina välisenä aamuyönä ensin bussilla Ostravasta Prahaan ja edelleen lentäen Helsinki-Vantaalle.

Pian illalla pelin jälkeen joukkueen jäsenillä alkoivat ensimmäiset vatsaoireet. Ne olivat sen verran rajuja, että kymmenkunta henkilöä joutui jäämään Ostravaan hotelliin toipumaan. Bussimatkalla ongelmia tuli lisää, ja vielä muutaman henkilön matka katkesi Prahan lentokenttähotelliin.

Suomeen saapui lopulta maanantaina alkuiltapäivästä alle puolet pelaajista. Tunnelma oli epäuskoisen apea.

– Eilen illalla iski jonkinlainen vatsatautivirus. Sen verran huonovointisia olivat, etteivät pystyneet bussilla tulemaan tai lentämään. Ei tunnelma tosiaan kovin riehakas ole. Loput Suomeen päätyneet odottelevat, että vieläköhän se tauti iskee. Ensimmäistä kertaa käy näin, että puolet joukkueesta jää kisamaahan, Suomen joukkueen kokenut joukkueenjohtaja Jari Oksanen kommentoi.

Pienen piristyksen Suomen kapeaksi supistuneelle ryhmälle toi iltapäivällä saapunut tasavallan presidentin onnittelukirje. Salibandyliiton viestintäjohtaja Jussi Ojala luki kirjeen joukkueelle samalla, kun Helsinki-Vantaan lentokentän laukkuhihna alkoi suoltaa Prahasta saapuneiden matkatavaroita. Kirjeessä presidentti Alexander Stubb onnitteli pronssinaisia seuraavin sanoin:

”Onnittelut MM-pronssimitalista koko joukkueelle! Hieno voitto Ruotsista pronssiottelussa kertoo joukkueen taistelutahdosta. Toivotan teille kaikille menestystä uranne jatkoon.”

Yksi Suomeen asti päässeistä pelaajista oli Suomen kapteeni Veera Kauppi, joka voitti MM-turnauksen pistepörssin ja valittiin kisojen tähdistökentälliseen.

– Oli aika haastava paluumatka. Edes pieni joukko on päässyt koti-Suomeen. Ajatukset on niissä, jotka ovat voineet huonosti. Toivotaan, että pääsevät mahdollisimman pian turvallisesti kotiin. Loppuu kärsiminen siellä.

– Matkailu avartaa, ja aina tulee jotain uutta eteen, vaikka kuinka monet kisat on kiertänyt. Elämä osaa välillä yllättää. Oikeastaan tämä on tragikoominen tilanne. Hyvällä joukkuehengellä on tähän asti taisteltu, Kauppi sanoo.