Administer Oyj

Kilpailuviranomainen on antanut hyväksyntänsä Sarastian kunta-asiakkaiden talous-, palkka- ja ohjelmistoliiketoimintakaupalle

15.12.2025 16:30:00 EET | Administer Oyj | Tiedote

Administer Oyj Lehdistötiedote 15.12.2025 klo 16.30

Kilpailuviranomainen on 15.12.2025 antanut hyväksyntänsä Administerin yrityskaupalle Sarastian kunta-asiakkaiden liiketoiminnasta.
Administer kertoi 30.6.2025, että Administer ja Numera Palvelut ovat allekirjoittaneet kauppakirjan Sarastian kunta-asiakkaiden talous-, palkka- ja ohjelmistoliiketoiminnan ostamisesta. Kilpailuviranomainen on tänään 15.12.2025 antanut kaupalle hyväksyntänsä. Kaupan täytäntöönpanon ja liiketoimintasiirron arvioidaan tapahtuvan lähikuukausina.

Lisätiedot:

Kimmo Herranen
toimitusjohtaja
Administer Oyj
puh. 050 560 6322, kimmo.herranen@administer.fi

Administer Group on palkka- ja taloushallinnon palvelujen, ohjelmistopalveluiden, konsultoinnin sekä henkilöstö- ja kansainvälisten palveluiden moniosaaja. Olemme Suomen suurin palkkaulkoistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.

Administer Groupin muodostavat palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä. 
